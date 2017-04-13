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15:37 (мск), источник: СуперОмск

Красноярские эксперты забраковали омскую колбасу

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае заявил о массовой фальсификации «Докторской колбасы».

В ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» (ФБУ «Красноярский ЦСМ») состоялась рейтинговая оценка Докторской колбасы.

На дегустацию членам экспертной комиссии было представлено 15 образцов продукции из Новосибирской, Московской, Кемеровской, Омской и Томской областей, а также из Москвы, Республики Хакасия и Красноярского края.

«Колбаса приобреталась в тех торговых сетях, где имеются стабильные условия для ее хранения. В ходе рейтинговой оценки были объявлены результаты лабораторных испытаний. В 13 из 15 образцов выявлены различные нарушения нормативной документации — в частности, при гистологических исследованиях обнаружены вещества, не заявленные на маркировке потребительской упаковки», — сообщается на официальном сайте Красноярского ЦСМ.

По мнению экспертов, нарушения, в частности, были выявлены в Докторской колбасе, произведенной в городе Калачинск Омской области.

Кроме того, претензии экспертов вызвали колбасы «Кудряшовского мясокомбината» из Новосибирска, мясокомбината «Павловская Слобода» из Московской области, а также продукция «Красноярской продовольственной компании», аграрной группы «МП» из Томска, Кузбасского пищекомбината из Новокузнецка и другие образцы.

По словам одного из экспертов Софьи Якищик, причиной нарушений может быть используемое сырье — например, фальсифицированное сухое молоко с содержанием сои или крахмала.

«Мы также проводим лабораторные исследования колбасы, и также отмечаем рост числа фальсификации. Кроме того, выявляем и нарушения по микробиологическим показателям. Очевидно, что предприятия в этих случаях должны усиливать производственный контроль», — подчеркнула специалист.

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