И. Гуськов прокомментировал ситуацию с задержкой зарплаты на «Ростов-Арене»
Ситуацию с задолженностью по зарплате на строящемся стадионе «Ростов-Арена» обещают разрешить в течение двух дней.
Ситуацию с задолженностью по зарплате на строящемся стадионе «Ростов-Арена» обещают разрешить в течение двух дней.
Напомним, информация о том, что строители вышли на забастовку
На сообщение о возможных проблемах уже отреагировали областные власти и прокуратура. Об этом журналистам рассказал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов. По его словам, подрядчик, который занимается строительством стадиона, — компания «Крокус Интернешнл» — не испытывает