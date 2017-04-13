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16:18 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

И. Гуськов прокомментировал ситуацию с задержкой зарплаты на «Ростов-Арене»

Ситуацию с задолженностью по зарплате на строящемся стадионе «Ростов-Арена» обещают разрешить в течение двух дней.

Напомним, информация о том, что строители вышли на забастовку из-за долгов по заработной плате, появилась в некоторых СМИ накануне.

На сообщение о возможных проблемах уже отреагировали областные власти и прокуратура. Об этом журналистам рассказал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов. По его словам, подрядчик, который занимается строительством стадиона, — компания «Крокус Интернешнл» — не испытывает каких-либо проблем с финансированием.

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