И. Гуськов прокомментировал ситуацию с задержкой зарплаты на «Ростов-Арене»

Напомним, информация о том, что строители вышли на забастовку из-за долгов по заработной плате, появилась в некоторых СМИ накануне.

На сообщение о возможных проблемах уже отреагировали областные власти и прокуратура. Об этом журналистам рассказал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов. По его словам, подрядчик, который занимается строительством стадиона, — компания «Крокус Интернешнл» — не испытывает каких-либо проблем с финансированием.