Сильные ливни затопили главные улицы Шымкента

«Ночью 12—13 апреля из-за тяжелых осадков были затоплены улицы Кобланды, Алпамыс батыра, Юсупова, Утеген батыра, Терешковой, Толе би, дом № 11 по улице Кожанова, железнодорожный мост по Ленгерскому шоссе и площадка перед баней Жанаша», — сообщили в акимате.

Дождевую воду откачивали десять насосных машин и пять мотопомп.

«В общей сложности было задействовано около 60 рабочих коммунальных служб, 22 единицы техники. В места затопов было отправлено 300 мешков с песком», — проинформировали в администрации города.

Под натиском ливневых потоков пострадали 12 светофоров. Местная полицейская служба попросила помощи у населения.

«Уважаемые жители и гости города! Ночной шквальный ветер и сильный дождь сделали свое дело. Поэтому сейчас на крупных перекрестках города местная полицейская служба выставила регулировщиков. В связи с этим МПС города просит вас помочь полиции и сообщить, на каких перекрестках не работают светофоры и необходимо регулирование потока машин», — написали представители службы в соцсети.