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15:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сильные ливни затопили главные улицы Шымкента

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Ветер и дожди пришли на смену солнечным дням в Южно-Казахстанской области. До самого утра четверга в Шымкенте не прекращались обильные ливни, которые затопили несколько главных улиц города. Из-за непогоды было затруднено движение транспорта, больше десятка светофоров вышли из строя.

Источник: Sputniknews.kz

«Ночью 12—13 апреля из-за тяжелых осадков были затоплены улицы Кобланды, Алпамыс батыра, Юсупова, Утеген батыра, Терешковой, Толе би, дом № 11 по улице Кожанова, железнодорожный мост по Ленгерскому шоссе и площадка перед баней Жанаша», — сообщили в акимате.

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Дождевую воду откачивали десять насосных машин и пять мотопомп.

«В общей сложности было задействовано около 60 рабочих коммунальных служб, 22 единицы техники. В места затопов было отправлено 300 мешков с песком», — проинформировали в администрации города.

Под натиском ливневых потоков пострадали 12 светофоров. Местная полицейская служба попросила помощи у населения.

«Уважаемые жители и гости города! Ночной шквальный ветер и сильный дождь сделали свое дело. Поэтому сейчас на крупных перекрестках города местная полицейская служба выставила регулировщиков. В связи с этим МПС города просит вас помочь полиции и сообщить, на каких перекрестках не работают светофоры и необходимо регулирование потока машин», — написали представители службы в соцсети.

Жители города, в свою очередь, посоветовали акимату установить специальные навесы над светофорами, чтобы неудобств впредь не возникало.

В настоящий момент последствия обильных осадков устранены. Информации о разрушениях конструкций и ДТП не поступало.

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