Сильные ливни затопили главные улицы Шымкента
АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Ветер и дожди пришли на смену солнечным дням в
АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Ветер и дожди пришли на смену солнечным дням в
«Ночью
Дождевую воду откачивали десять насосных машин и пять мотопомп.
«В общей сложности было задействовано около 60 рабочих коммунальных служб, 22 единицы техники. В места затопов было отправлено 300 мешков с песком», — проинформировали в администрации города.
Под натиском ливневых потоков пострадали 12 светофоров. Местная полицейская служба попросила помощи у населения.
«Уважаемые жители и гости города! Ночной шквальный ветер и сильный дождь сделали свое дело. Поэтому сейчас на крупных перекрестках города местная полицейская служба выставила регулировщиков. В связи с этим МПС города просит вас помочь полиции и сообщить, на каких перекрестках не работают светофоры и необходимо регулирование потока машин», — написали представители службы в соцсети.
Жители города, в свою очередь, посоветовали акимату установить специальные навесы над светофорами, чтобы неудобств впредь не возникало.
В настоящий момент последствия обильных осадков устранены. Информации о разрушениях конструкций и ДТП не поступало.