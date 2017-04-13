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15:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Duty Free вернут путешествующим внутри ЕАЭС гражданам союза

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступит в силу с 1 июля 2017 года. О том, что изменится для членов союза и какие плюсы принесет новый кодекс, рассказал директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров.

Источник: Sputniknews.kz

«Таможенный кодекс разрабатывался долго и сложно. В ходе обсуждения стороны высказали около 1,5 тысячи замечаний, а для решения всех противоречий понадобился диалог на президентском уровне. Таможенный кодекс сводит в один документ регулирование таможенных процессов. Он утверждает приоритет электронных деклараций над бумажными, только в ряде случаев допускается использование традиционной формы. Если нет запретов и других “красных флагов”, сроки выпуска товаров сокращаются с одного рабочего дня до четыре часов, и это зафиксировано в кодексе. Исключения есть, но их немного», — пояснил Винокуров.

Кроме того, Таможенный кодекс вводит понятие уполномоченного экономического оператора. Это хорошо себя зарекомендовавшие компании, которые получают режим наибольшего благоприятствования и могут вести внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) по упрощенной процедуре.

Вводится механизм единого окна, суть которого состоит в том, что участники ВЭД однократно предоставляют весь пакет документов, а потом по мере необходимости госорганы сами «добывают» оттуда нужный им на данный момент.

Вместе с тем сохраняется принцип резидентства, согласно которому декларацию можно подавать лишь в таможенный орган своей страны, а не всем странам-участницам.

Кроме того, теперь вводится возможность совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли при поездках внутри ЕАЭС. Раньше при поездке, скажем, из Алматы в Москву купить что-то в duty free было нельзя.

«Глобально Таможенный союз позволяет обнулить пошлины внутри объединения и создаст единое внешнее таможенное пространство. С учетом того, что и раньше была зона свободной торговли между странами СНГ, “быстрый” экономический эффект для РФ, Беларуси и Казахстана получается небольшой. Основной эффект ожидается и происходит за счет дополнительных элементов: снижения уровня нетарифных барьеров в движении товаров и услуг, повышения связанности финансовых рынков, создания общего рынка труда», — заключил эксперт.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза накануне, 12 апреля, став последним, спустя четыре месяца после того, как главы других стран-членов ЕАЭС поставили подписи.

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