Kroll установила, что из BEM, Unibank и Banca Socială похитили 600 миллионов долларов

С 2012 по 14 год значительные кредиты получили по меньшей мере 75 компаний, связанных с Иланом Шором. Действовали они согласованно. Основную часть средств перечисляли в два латвийских банка, а затем отмывали через сеть почти из ста корпоративных счетов.

Большинство из них принадлежали компаниям, зарегистрированным в Великобритании, или оффшорным фирмам в Белизе, Панаме и на Виргинских островах.

Международные аудиторы, которые расследуют это хищение, представили Нацбанку стратегию инициирования судебных разбирательств в ряде стран с целью возврата украденных денег. В Kroll утверждают, что этап продлится по меньшей мере полтора года.