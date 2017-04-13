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15:43 (мск), источник: Publika.md

Kroll установила, что из BEM, Unibank и Banca Socială похитили 600 миллионов долларов

Из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-а похитили 600 миллионов долларов. Такие данные представила компания Kroll, которая ведет расследование банковского мошенничества. Как сообщает Нацбанк, следующим этапом станет возврат выведенных активов.

Источник: Publika.md

С 2012 по 14 год значительные кредиты получили по меньшей мере 75 компаний, связанных с Иланом Шором. Действовали они согласованно. Основную часть средств перечисляли в два латвийских банка, а затем отмывали через сеть почти из ста корпоративных счетов.

Большинство из них принадлежали компаниям, зарегистрированным в Великобритании, или оффшорным фирмам в Белизе, Панаме и на Виргинских островах.

Международные аудиторы, которые расследуют это хищение, представили Нацбанку стратегию инициирования судебных разбирательств в ряде стран с целью возврата украденных денег. В Kroll утверждают, что этап продлится по меньшей мере полтора года.

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