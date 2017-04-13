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16:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти пересмотрели цены на участки под киоски

Стоимость аренды будет зависеть от ассортимента.

Мэрия Воронежа пересмотрела систему оценки участков под киоски. Плату за размещение нестационарных торговых объектов (НТО) будут брать по периодам — ежеквартально, ежегодно или за 5 лет, рассказала руководитель управления развития предпринимательства Людмила Бородина на совете городского парламента в среду, 12 апреля.

В основе оценки лежит принцип «доходного подхода», добавила Людмила Бородина. Величина коэффициента будет зависеть от товаров, а базой для расчета стоимости прав на размещение НТО стала средняя кадастровая стоимость земельных участков.

Самые низкие коэффициенты введут для киосков, торгующих печатной продукцией и питьевой водой — от 316 до 962 рублей за кв. м. в квартал, в зависимости от типа и места. Самые высокие расценки установят для цветочных и табачных павильонов — 2,6 до 4 тыс. рублей за кв. м. в квартал. По подсчетам чиновников, общая сумма годовых начислений за право размещения киоска вырастет на 61% по сравнению с 2016 годом.

— Аналогичная методика использовалась в Москве, Перми и Нижнем Новгороде, — пояснила Людмила Бородина.

Контекст

Воронежские бизнесмены пожаловались уполномоченному по правам предпринимателей в регионе на рост стоимости аренды земли под НТО. Количество обращений продолжает расти, сообщил президент областной Торгово-промышленной палаты, бизнес-омбудсмен Юрий Гончаров на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым 7 апреля. Глава региона пообещал разобраться, обоснованно ли увеличение стоимости аренды земли.

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