Воронежские власти пересмотрели цены на участки под киоски

Мэрия Воронежа пересмотрела систему оценки участков под киоски. Плату за размещение нестационарных торговых объектов (НТО) будут брать по периодам — ежеквартально, ежегодно или за 5 лет, рассказала руководитель управления развития предпринимательства Людмила Бородина на совете городского парламента в среду, 12 апреля.

В основе оценки лежит принцип «доходного подхода», добавила Людмила Бородина. Величина коэффициента будет зависеть от товаров, а базой для расчета стоимости прав на размещение НТО стала средняя кадастровая стоимость земельных участков.

Самые низкие коэффициенты введут для киосков, торгующих печатной продукцией и питьевой водой — от 316 до 962 рублей за кв. м. в квартал, в зависимости от типа и места. Самые высокие расценки установят для цветочных и табачных павильонов — 2,6 до 4 тыс. рублей за кв. м. в квартал. По подсчетам чиновников, общая сумма годовых начислений за право размещения киоска вырастет на 61% по сравнению с 2016 годом.

— Аналогичная методика использовалась в Москве, Перми и Нижнем Новгороде, — пояснила Людмила Бородина.

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