В I квартале 2017 года цены в Пермском крае выросли на 0,6%
По данным Пермьстата, цены и тарифы в Приволжском федеральном округе (ПФО) в первом квартале 2017 года выросли на 0,7%.
По данным Пермьстата, цены и тарифы в Приволжском федеральном округе (ПФО) в первом квартале 2017 года выросли на 0,7%.
Что касается Пермского края, то цены в регионе выросли на 0,6%. Стоимость продовольственных товаров увеличилась на 1%, непродовольственные товары выросли в цене на 0.7%.
Стоимость услуг осталась без изменений. Наибольший рост цен в ПФО зафиксирован в Нижегородской и Ульяновской областях, наименьший показатель отмечен в Кировской области и Мордовии.