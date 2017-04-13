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15:40 (мск), источник: Коммерсантъ

В I квартале 2017 года цены в Пермском крае выросли на 0,6%

По данным Пермьстата, цены и тарифы в Приволжском федеральном округе (ПФО) в первом квартале 2017 года выросли на 0,7%.

Что касается Пермского края, то цены в регионе выросли на 0,6%. Стоимость продовольственных товаров увеличилась на 1%, непродовольственные товары выросли в цене на 0.7%.

Стоимость услуг осталась без изменений. Наибольший рост цен в ПФО зафиксирован в Нижегородской и Ульяновской областях, наименьший показатель отмечен в Кировской области и Мордовии.

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