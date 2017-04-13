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16:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

Суд не признал плату за парковку у волгоградского аэропорта завышенной

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд посчитал парковку у волгоградского аэропорта не завышенной и обоснованной.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» руководитель пресс-службы Международного аэропорта Волгоград Ирина Волкова, он отменил постановление Арбитражного суда Волгоградской области о признании законным решение регионального УФАС.

«Апелляционный суд посчитал, что плата за услуги кратковременной парковки в размере 150 рублей час с 16-й по 60-ю минуту, взимаемая ООО “Новапорт Трейдинг”, является законной и обоснованной, нарушений антимонопольного законодательства в области установления монопольно высокой цены не имеется», — добавила Ирина Волкова.

«У пассажиров всегда есть возможность находиться на территории аэропорта в парковочной зоне бесплатно в течение 15-ти минут со времени заезда, кроме того имеется бесплатная парковка у аэропорта Волгоград для всех желающих», — отметили в аэропорту.

Напомним, что ранее волгоградский арбитражный суд согласился с УФАС, сотрудники которого считают, что плата за 45 минут первого часа парковки с момента въезда на ее территорию, которая составляет 150 рублей, т.е. 3,3 рубля в минуту, завышена. Объясняют они это тем, что плата за второй час составляет всего 1,5 рублей в минуту.

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