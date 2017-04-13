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17:29 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Аэропорт Ростова побил собственный рекорд по пассажиропотоку

Почти на 40 процентов увеличился пассажиропоток ростовского аэропорта. Такой исторический максимум был зафиксирован при подсчете количества перевозок за первый квартал.

Всего на внутрироссийских и международных рейсах обслужено более полумиллиона человек. Подобных показателей в авиагавани не помнят с начала 1990 годов.

Добавим, в топ-5 популярных направлений вошли рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Баку, Тбилиси и Дубай.

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