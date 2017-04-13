Аэропорт Ростова побил собственный рекорд по пассажиропотоку
Почти на 40 процентов увеличился пассажиропоток ростовского аэропорта. Такой исторический максимум был зафиксирован при подсчете количества перевозок за первый квартал.
Почти на 40 процентов увеличился пассажиропоток ростовского аэропорта. Такой исторический максимум был зафиксирован при подсчете количества перевозок за первый квартал.
Всего на внутрироссийских и международных рейсах обслужено более полумиллиона человек. Подобных показателей в авиагавани не помнят с начала 1990 годов.
Добавим, в топ-5 популярных направлений вошли рейсы в Москву,