Аэропорт Ростова побил собственный рекорд по пассажиропотоку

Всего на внутрироссийских и международных рейсах обслужено более полумиллиона человек. Подобных показателей в авиагавани не помнят с начала 1990 годов.

Добавим, в топ-5 популярных направлений вошли рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Баку, Тбилиси и Дубай.