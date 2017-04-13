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17:51 (мск), источник: Вести Сочи

Сочинские цены на продукты не попали в список самых низких в Краснодарском крае

По данным Краснодарстата, 8 наименований продуктов потребления в Сочи являются самыми дорогими по региону. Причем почти все они входят в состав потребительской корзины.

Источник: Вести Сочи

В частности, это яйца, подсолнечное масло и сахар. Разница по сравнению с ценами на эти же продукты, к примеру, в Краснодаре, доходит до 20 рублей. То же самое касается риса, за килограмм которого на курорте придется отдать в среднем 69 рублей. Вермишель в Сочи стоит в среднем около 93 рублей, в краевой столице — около 72 рублей.

За капусту, например, сочинские продавцы в среднем хотят примерно 30 рублей за килограмм, при том, что в Туапсе цена ниже на треть. Средняя стоимость яблок в Сочи вообще на 40% (более 90 рублей за кг) может быть выше, чем в других городах края.

Отметим, что ни по одному пункту в раздел самых дешевых продуктов Сочи не попал.

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