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17:44 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заинтересовался добычей полезных ископаемых на Луне

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Администрация президента США Дональда Трампа заинтересовалась перспективами коммерческой добычи сырья на Луне. То, что естественный спутник Земли привлек внимание американского руководства, следует из переписки НАСА с администрацией Трампа, пишет сайт Motherboard.

Источник: Reuters

Более всего Белый дом интересует возможность извлечь финансовую выгоду от полезных ископаемых на Луне. В силу близости к Земле она давно рассматривается с точки зрения возможной колонизации. В последнее время эти идеи стали звучать все чаще. Известно, что на Луне имеются ценные для промышленности металлы — титан, алюминий, железо. А в поверхностном слое лунного грунта накоплен редкий на Земле изотоп гелий-3, его можно будет использовать в качестве топлива для перспективных термоядерных реакторов.

НАСА заверило американскую администрацию, что агентство также задумывается об извлечении выгоды от изучения космоса и уже предоставило возможность частным аэрокосмическим компаниям SpaceX и Blue Origin заниматься космическим туризмом.

Для этого Blue Origin создает пилотируемую пассажирскую версию корабля New Shepard, а SpaceX — пилотируемый корабль Crew Dragon.

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В НАСА упомянули также о совместной с Тайванем работе по созданию геологического лунохода, предназначенного для добычи полезных ископаемых не только на Луне, но и на других планетах. Приступить к тестам робота-геолога планируется уже в 2017 году, а отправка на Луну посадочного модуля запланирована на начало 2020-х годов.

Робот сможет сканировать и анализировать лунную поверхность на предмет наличия в ней полезных ископаемых. Аппарат сможет искать воду, водород, метан -предполагается, что его месторождения находятся в южной полярной области Луны, которая ранее не исследовалась из-за ее изменчивой природы.

Агентство назвало извлечение и доставку на Землю образцов сырья из этого региона «высоко научным приоритетом». Трамп, в свою очередь, поинтересовался, не может ли НАСА ускорить пилотируемую миссию и перенести сроки ее реализации уже на следующий 2018 год.

Комментарии
2
Оксана Поддубная
Дошло до него, что не удастся поживиться в России. Пусть газ на Луне добывает.
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Андрей Гончаров
Фото - супер.
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