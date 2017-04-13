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18:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Минфин расскажет правительству о планах регулирования биткоина

Минфин России летом подготовит концепцию о биткоине как финансовом инструменте. По словам заместителя главы ведомства Алексея Моисеева, предложения министерства по регулированию оборота криптовалюты будут направлены на борьбу с отмыванием капиталов и защиту прав потребителей.

Источник: Reuters

Об этом в четверг, 13 апреля, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

Наши предложения будут регулировать биткоин как финансовый продукт с точки зрения, в первую очередь, борьбы с отмыванием капиталов и во вторую очередь — защиты прав потребителей финансовых продуктов, то есть точно так же, как регулируются другие сложные финансовые продукты.
Алексей Моисеев
Заместитель министра финансов

Минфин займется согласованием этой инициативы с другими ведомствами и представит доклад в правительство в середине лета, уточнил замглавы ведомства.

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11 апреля Моисеев сообщил, что российские власти рассматривают возможность легализации операций с криптовалютами уже в 2018 году в рамках борьбы с незаконными денежными переводами. В Банке России считают, что говорить о легализации оборота биткоинов в России пока преждевременно.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал подумать о создании в Крыму Crypto Valley, аналога криптодолины в швейцарском кантоне Цуг для развития технологий блокчейн. По его мнению, это помогло бы помочь решению проблемы привлечения финансирования, так как многие банки не могут работать на полуострове из-за санкций.

Блокчейн — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.

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