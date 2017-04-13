«Арендные каникулы» введут для владельцев павильонов в Волгограде
«Арендные каникулы» введут для владельцев павильонов в Волгограде.
«Арендные каникулы» введут для владельцев павильонов в Волгограде.
Данная инициатива, сообщает ВДТВ, прозвучала 13 апреля на встрече волгоградских предпринимателей с представителями департамента экономического развития администрации Волгограда.
Напомним, что с 1 марта в областном центре действует новая схема, по которой под нестационарные объекты во всех районах города отведено более 1260 мест. Порядка 500 киосков и павильонов остаются на прежних местах и получат новый внешний вид в соответствии с утвержденным форматом. На ближайшем заседании межведомственной комиссии планируется рассмотреть еще порядка 300 мест для размещения нестационарных объектов.
Жёсткий контроль за размещением павильонов, считают чиновники, позволит преобразить улицы Волгограда, облагородить внешний вид киосков и павильонов. Предпринимателей приглашают также принять участие в работах по благоустройству городских территорий, прилегающих к нестационарным объектам.
По словам Устиновой, предприниматели готовы пойти на дополнительные вложения в благоустройство, но и администрация в свою очередь должна рассмотреть вопрос о снижении финансовой нагрузки для владельцев нестационарных объектов при проведении благоустройства.
— Мы всегда нацелены на прямой диалог с
В ближайшее время предпринимательская инициатива будет закреплена соответствующим
Напомним, что в пятницу, 14 апреля, в 12:00 на площади имени Ленина в Волгограде предприниматели планировали провести митинг против новой схемы размещения нестационарных торговых объектов. Однако 13 апреля стало известно, что митинг не состоится. Акция протеста переносится на неопределенный срок.