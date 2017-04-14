Сухому Логу поменяют сгнивший водовод в 2019 году

В 2019 году в Сухом Логу завершат реконструкцию проблемного водовода. Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области, в 2017 году на эти цели будет потрачено 34 миллиона рублей из регионального бюджета, в последующие два года — 31 и 18 миллионов соответственно. Муниципалитет перечислит на 9,3 миллиона за трехлетку.

На данный момент заменен стальной трубопровод протяженностью 7,4 километра, а также участок водовода из асбоцементных труб длиной 6,2 километра. Осталось переложить еще 6,8 километра асбоцементных труб. Чиновники подготовили всю проектно-сметную документацию. В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору подрядчика.