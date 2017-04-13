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21:28 (мск), источник: РИА Новости

Собянин: основной снос хрущевок будет на севере и северо-востоке Москвы

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Больше всего пятиэтажек, подлежащих сносу, располагаются на севере и северо-востоке российской столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

Источник: РИА Новости

Он рассказал, что минимальное количество домов будут сносить в центре города.

«Очень много запущено спекулятивных историй, что дома, которые находятся в отдалении от центра, будут затронуты в последнюю очередь, что в первую очередь программа затронет центральные дома», — сказал Собянин.

По его словам, это не соответствует действительности.

«Все ровно наоборот. В центре практически ничего сноситься не будет, здесь снос будет идти по минимуму. Основной снос будет проходить в серединной части Москвы, приближенной к МКАД. Особенно на севере, северо-востоке», — сказал мэр.

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