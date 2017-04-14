14 апреля в Краснодаре завершится отопительный сезон

— Краснодарская ТЭЦ «ЛУКОЙ-Кубаньэнерго», «Краснодартеплосеть», филиал «Автономной теплоэнергетической компании» «Краснодартеплоэнерго», а также другие предприятия и учреждения всех форм собственности, имеющие на своем балансе отопительные котельные, прекращают подачу теплоносителя на обогрев помещений, — пояснили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Также в департаменте сообщили, что документ рекомендует отключать отопление в детских и лечебных учреждениях в соответствии с их заявками, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.