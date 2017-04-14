14 апреля в Краснодаре завершится отопительный сезон
Отопительный период 2016—2017 годов для жилых и иных зданий кубанской столицы будет окончен в пятницу, 14 апреля. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Первышов.
Отопительный период 2016—2017 годов для жилых и иных зданий кубанской столицы будет окончен в пятницу, 14 апреля. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Первышов.
— Краснодарская ТЭЦ «ЛУКОЙ-Кубаньэнерго», «Краснодартеплосеть», филиал «Автономной теплоэнергетической компании» «Краснодартеплоэнерго», а также другие предприятия и учреждения всех форм собственности, имеющие на своем балансе отопительные котельные, прекращают подачу теплоносителя на обогрев помещений, — пояснили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
Также в департаменте сообщили, что документ рекомендует отключать отопление в детских и лечебных учреждениях в соответствии с их заявками, сообщает