Новый асфальт появится на 42 дорогах Краснодара
Запах свежего асфальта совсем скоро разольется над Краснодаром. Опубликован список дорог, которые подлежат ремонту.
Запах свежего асфальта совсем скоро разольется над Краснодаром. Опубликован список дорог, которые подлежат ремонту.
В очереди за новым обликом выстроились 42 оживленных участка столицы.
Для начала техника и дорожные службы отправятся чинить улицу имени Чапаева — от Кубанской Набережной до Рашпилевской. Последнюю, кстати, тоже будут обновлять. Далее реконструкция ждет улицу Чкалова — участок от Северной до Гоголя. В первой десятке также Аэродромная, Гаражная, Дальняя, Калинина, Меланжевая — от Уральской до Новороссийской. Улица Новороссийская, одна из самых печально известных своими ямами и ухабами, — лишь 44-я в очереди. Правда, ее обещают отремонтировать капитально.
Кстати, жители Краснодара могут повлиять на дорожные приоритеты. Свои предложения можно отправлять в