Новый асфальт появится на 42 дорогах Краснодара

В очереди за новым обликом выстроились 42 оживленных участка столицы.

Для начала техника и дорожные службы отправятся чинить улицу имени Чапаева — от Кубанской Набережной до Рашпилевской. Последнюю, кстати, тоже будут обновлять. Далее реконструкция ждет улицу Чкалова — участок от Северной до Гоголя. В первой десятке также Аэродромная, Гаражная, Дальняя, Калинина, Меланжевая — от Уральской до Новороссийской. Улица Новороссийская, одна из самых печально известных своими ямами и ухабами, — лишь 44-я в очереди. Правда, ее обещают отремонтировать капитально.