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10:20 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новый асфальт появится на 42 дорогах Краснодара

Запах свежего асфальта совсем скоро разольется над Краснодаром. Опубликован список дорог, которые подлежат ремонту.

Источник: ГТРК «Кубань»

В очереди за новым обликом выстроились 42 оживленных участка столицы.

Для начала техника и дорожные службы отправятся чинить улицу имени Чапаева — от Кубанской Набережной до Рашпилевской. Последнюю, кстати, тоже будут обновлять. Далее реконструкция ждет улицу Чкалова — участок от Северной до Гоголя. В первой десятке также Аэродромная, Гаражная, Дальняя, Калинина, Меланжевая — от Уральской до Новороссийской. Улица Новороссийская, одна из самых печально известных своими ямами и ухабами, — лишь 44-я в очереди. Правда, ее обещают отремонтировать капитально.

Кстати, жители Краснодара могут повлиять на дорожные приоритеты. Свои предложения можно отправлять в интернет-приемную администрации города.

Комментарии
1
Anatoliy Khodos
Пора напрячься и по настоящему сделать дороги к каждому дому.
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