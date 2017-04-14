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13:51 (мск), источник: Калининград.Ru

Красноярская фирма хочет инвестировать 500 млн рублей в строительство аквапарка под Зеленоградском

Красноярская фирма планирует инвестировать более 500 миллионов рублей в строительство аквапарка под Зеленоградском. Информация об этом опубликована на официальном сайте муниципалитета.

Источник: Калининград.Ru

Проект здания аквапарка предусматривает одновременное нахождение в нём до 500 человек, а с открытой частью аквазоны количество гостей может быть увеличено до тысячи.

Для строительства комплекса рассматривается участок в районе посёлка Сосновка. Власти предполагают, что территория имеет хорошую логистическую составляющую из-за близкого расположения к Приморскому кольцу и железнодорожному остановочному пункту.

«Чистый морской воздух, близость Куршской косы и Зеленоградска, уже построенная яхтенная марина и транспортная доступность до Калининграда и аэропорта, делают предложенное место размещения аквапарка наиболее удачным», — сообщили в пресс-службе администрации.

В случае реализации проекта объект может стать самым крупным аквапарком Калининградской области. Власти Зеленоградска считают, что это повысит туристическую привлекательность как муниципалитета, так и региона.

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