Красноярская фирма хочет инвестировать 500 млн рублей в строительство аквапарка под Зеленоградском

Проект здания аквапарка предусматривает одновременное нахождение в нём до 500 человек, а с открытой частью аквазоны количество гостей может быть увеличено до тысячи.

Для строительства комплекса рассматривается участок в районе посёлка Сосновка. Власти предполагают, что территория имеет хорошую логистическую составляющую из-за близкого расположения к Приморскому кольцу и железнодорожному остановочному пункту.

«Чистый морской воздух, близость Куршской косы и Зеленоградска, уже построенная яхтенная марина и транспортная доступность до Калининграда и аэропорта, делают предложенное место размещения аквапарка наиболее удачным», — сообщили в пресс-службе администрации.

В случае реализации проекта объект может стать самым крупным аквапарком Калининградской области. Власти Зеленоградска считают, что это повысит туристическую привлекательность как муниципалитета, так и региона.