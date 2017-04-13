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22:59 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Курс доллара просел на торгах 13 апреля

Укрепление евро и российского рубля на фоне ослабления доллара — таковы итоги торгов 13 апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Евро вырос в цене едва заметно — на 0,03% или 0,07 копейки до 2,0087 белорусского рубля.

Доллар потерял 0,25% стоимости или 0,48 копейки до 1,8864 белорусского рубля.

Сотня рублей российских подорожала ненамного, как и евро. А именно — на 0,05% или 0,18 копейки до 3,3324 белорусского рубля.

В итоге корзина валют подешевела на 0,04%.

Напомним, на торгах в среду, 12 апреля, подешевели и доллар, и евро.

Подготовила Юлия РАК.

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