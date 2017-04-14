Алиханов пообещал помочь жителям Малого Лугового получить компенсацию за снос домов

На приём к главе региона пришла жительница посёлка Татьяна Байдак, которая попросила помощи у властей. Более года назад несколько семей из Малого Лугового пытаются отстоять право на свою собственность. По её словам, она начала строить там дом в 2012 году по официальному разрешению администрации Гурьевского округа. Строение располагалось на земельном участке под ИЖД, и никаких обременений в документах не было.

В 2015 году Байдак попыталась оформить землю под домом в собственность, но выяснила, что это невозможно. Участок оказался в охранной зоне газопровода-отвода Калининградской ТЭЦ-2. По требованиям безопасности любые постройки на этой территории подлежат сносу. А в июле 2016 года Гурьевский суд поддержал энергетиков и признал частный дом жительницы самовольной постройкой и обязал её демонтировать сооружение за свой счёт.

В правительстве области признают обоснованность этого решения, но полагают, что к сложившейся ситуации могли привести действия муниципальных властей.

Действительно, администрация допустила ошибки, совершила целый ряд неправильных действий: не запросила актуализированный кадастр, пропустила информацию об изменениях и выдала гражданам разрешение на строительство жилья. А потом «вдруг» вспомнила, что они построились в охранной зоне газопровода, — сообщил на встрече с заявительницей Алиханов.

По мнению главы региона, у пострадавших жителей Малого Лугового есть правовые основания, чтобы взыскать с администрации Гурьевского округа все понесённые убытки в рамках судебного иска. Владельцы дома могут заказать оценку строительства, чтобы подтвердить расходы. «Вам придётся переезжать, но уже хотя бы с деньгами», — пояснил Алиханов.

Врио губернатора рекомендовал Татьяне Байдак объединиться с другими пострадавшими, чтобы усилить исковые заявления, ускорить его рассмотрение и дальнейшее выполнение судебного решения. Алиханов поручил правовому управлению и другим подразделениям правительства оказать помощь заявителям.

О проблеме с охранной зоной ведущего к электростанции газопровода, в которую попадают дома на улице Селецкой в посёлке Малое Луговое, стало известно в 2015 году. Как выяснилось, администрация Гурьевского округа передала в аренду более ста земельных участков в 150 метрах от коммуникаций. Строительство жилья в этой зоне запрещено, однако арендаторов не предупредили о возможных проблемах. На нескольких участках люди успели построить особняки и оформить на них право собственности.

Позже газовики и прокуратура Гурьевского округа обнаружили нарушение нормативов. ТЭЦ-2 подала на жителей Малого Лугового в суд, требуя признать возведённые дома самовольными строениями. От людей требуют снести их за собственный счёт.

ТЭЦ-2 уже выиграла три суда с владельцами участков в Малом Луговом. Как отмечают энергетики, на заседаниях представители гурьевской администрации заявили, «что они не виноваты, однако не озвучили ни дат, ни документов». Директор предприятия Олег Гурылёв связал сложившуюся ситуацию с «безалаберностью людей, нарезающих земли».

Узнав об этой проблеме, бывший губернатор Николай Цуканов направил обращение прокурору Калининградской области с просьбой разобраться с ситуацией, возникшей у жителей посёлка Малое Луговое. В конце февраля 2016 года следственный комитет начал проверку по факту расселения домов.