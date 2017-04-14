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12:08 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов пообещал помочь жителям Малого Лугового получить компенсацию за снос домов

Врио губернатора Антон Алиханов поручил правовому управлению помочь жителям Малого Лугового добиться компенсации за снос домов на территории строительства газопровода. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.

Источник: Калининград.Ru

На приём к главе региона пришла жительница посёлка Татьяна Байдак, которая попросила помощи у властей. Более года назад несколько семей из Малого Лугового пытаются отстоять право на свою собственность. По её словам, она начала строить там дом в 2012 году по официальному разрешению администрации Гурьевского округа. Строение располагалось на земельном участке под ИЖД, и никаких обременений в документах не было.

В 2015 году Байдак попыталась оформить землю под домом в собственность, но выяснила, что это невозможно. Участок оказался в охранной зоне газопровода-отвода Калининградской ТЭЦ-2. По требованиям безопасности любые постройки на этой территории подлежат сносу. А в июле 2016 года Гурьевский суд поддержал энергетиков и признал частный дом жительницы самовольной постройкой и обязал её демонтировать сооружение за свой счёт.

В правительстве области признают обоснованность этого решения, но полагают, что к сложившейся ситуации могли привести действия муниципальных властей.

Действительно, администрация допустила ошибки, совершила целый ряд неправильных действий: не запросила актуализированный кадастр, пропустила информацию об изменениях и выдала гражданам разрешение на строительство жилья. А потом «вдруг» вспомнила, что они построились в охранной зоне газопровода, — сообщил на встрече с заявительницей Алиханов.

По мнению главы региона, у пострадавших жителей Малого Лугового есть правовые основания, чтобы взыскать с администрации Гурьевского округа все понесённые убытки в рамках судебного иска. Владельцы дома могут заказать оценку строительства, чтобы подтвердить расходы. «Вам придётся переезжать, но уже хотя бы с деньгами», — пояснил Алиханов.

Врио губернатора рекомендовал Татьяне Байдак объединиться с другими пострадавшими, чтобы усилить исковые заявления, ускорить его рассмотрение и дальнейшее выполнение судебного решения. Алиханов поручил правовому управлению и другим подразделениям правительства оказать помощь заявителям.

О проблеме с охранной зоной ведущего к электростанции газопровода, в которую попадают дома на улице Селецкой в посёлке Малое Луговое, стало известно в 2015 году. Как выяснилось, администрация Гурьевского округа передала в аренду более ста земельных участков в 150 метрах от коммуникаций. Строительство жилья в этой зоне запрещено, однако арендаторов не предупредили о возможных проблемах. На нескольких участках люди успели построить особняки и оформить на них право собственности.

Позже газовики и прокуратура Гурьевского округа обнаружили нарушение нормативов. ТЭЦ-2 подала на жителей Малого Лугового в суд, требуя признать возведённые дома самовольными строениями. От людей требуют снести их за собственный счёт.

ТЭЦ-2 уже выиграла три суда с владельцами участков в Малом Луговом. Как отмечают энергетики, на заседаниях представители гурьевской администрации заявили, «что они не виноваты, однако не озвучили ни дат, ни документов». Директор предприятия Олег Гурылёв связал сложившуюся ситуацию с «безалаберностью людей, нарезающих земли».

Узнав об этой проблеме, бывший губернатор Николай Цуканов направил обращение прокурору Калининградской области с просьбой разобраться с ситуацией, возникшей у жителей посёлка Малое Луговое. В конце февраля 2016 года следственный комитет начал проверку по факту расселения домов.

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