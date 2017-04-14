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03:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Задержанное в Находке судно отпустили после расчета с моряками

Моряки теплохода-«подфлажника» «Sea Alexa» (ходит под флагом Того), задержанного в порту Находка, сполна получили расчет по зарплате, сообщает ИА Дейта.

Как рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, после вмешательства транспортной прокуратуры трем членам экипажа выплатили в общей сложности 15 тысяч долларов. Ранее ИА Дейта сообщало, что они не получали денег с декабря 2016 года.

Ранее ИА Дейта сообщало, что судно «Sea Alexa» под флагом Того задержали в Находке во вторник.

Вилитари Филатов.

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