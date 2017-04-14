Задержанное в Находке судно отпустили после расчета с моряками

Как рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, после вмешательства транспортной прокуратуры трем членам экипажа выплатили в общей сложности 15 тысяч долларов. Ранее ИА Дейта сообщало, что они не получали денег с декабря 2016 года.

Ранее ИА Дейта сообщало, что судно «Sea Alexa» под флагом Того задержали в Находке во вторник.

Вилитари Филатов.