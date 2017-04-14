Помидоры оказались томатами

О существовании интернет-площадки «Агробазар.ру», на которой свободно продаются запрещенные к ввозу в Россию турецкие огурцы и томаты, «Ъ» рассказал зампред правительства Подмосковья Денис Буцаев, курирующий сельское хозяйство. «Агробазар.ру» — доска объявлений для фермеров или торговых компаний. На сайте подчеркивается: ресурс не занимается продажей и покупкой продукции. Сайт зарегистрирован в феврале 2009 года, владелец домена — неизвестное частное лицо, следует из данных регистратора доменных имен «Рег.ру». «Агробазар.ру» принадлежит и администрируется неким ООО «Техторг», говорится на сайте. Сервер расположен в Нюрнберге. Бенефициарами ресурса могут быть воронежский предприниматель Михаил Мануковский и партнеры. В марте господин Мануковский рассказывал местному журналу De Facto об инвестициях в «Агробазар». «В сезон сайт посещают 12 тыс. человек в день. Этот проект приносит нам прибыль», — говорил он. Связаться с Михаилом Мануковским не удалось, в «Агробазаре» не ответили на запрос «Ъ».

Вчера на сайте были доступны несколько страниц с объявлениями о продаже турецких томатов, огурцов и других овощей и фруктов. Стоимость томатов составляла 20−100 руб. за килограмм. Это цена на складе в Турции, рассказал один из продавцов корреспонденту «Ъ», позвонившему под видом покупателя. В России отпускная цена томатов от производителя — от 80 руб. за килограмм (данные Национального плодоовощного союза). Минимальный объем заказа у данного продавца — одна машина объемом загрузки 20 тонн, максимальный заказ неограничен, говорит он. Груз отправляется через Белоруссию и Казахстан. Стоимость доставки с прохождением таможни — $17 тыс. за партию товара, оплата — по расчетному счету в России или в Турции. Доставка возможна в любой регион, в том числе в Москву и область, поставляться турецкие томаты будут по сертификатам Марокко, говорит продавец. Стоимость комиссии «Агробазар.ру» от продажи на сайте не указана. По словам господина Буцаева, о существовании «Агробазар.ру» подмосковным властям стало известно от местных предпринимателей. О подобном способе закупки санкционных продуктов, говорит господин Буцаев, уже известно Минсельхозу, где не ответили на запрос «Ъ». Основная проблема — не в наличии подобных объявлений, а в существовании незаконного импорта, продолжает Денис Буцаев.

«Точная схема поставок нам неизвестна, но мы знаем, что грузы идут через страны Таможенного союза», — продолжает Денис Буцаев. По данным исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, для импорта в России регистрируется фирма-однодневка, которая продает груз другой компании, а затем ликвидируется. В итоге невозможно отследить, откуда получила товар компания, которая его реализует, добавляет господин Глушков. По его подсчетам, сейчас на Турцию приходится до 50% всего серого импорта томатов в Россию.

Россия ввела запрет на ввоз большей части овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года — после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 на сирийско-турецкой границе. Тогда под эмбарго подпали, в частности, томаты, лук, капуста, огурцы, цитрусовые. После нормализации отношений двух стран в октябре 2016 года были сняты ограничения на поставки цитрусовых. 10 марта 2017 года, в день визита в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, был снят запрет на поставки из республики соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики.