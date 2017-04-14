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02:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Помидоры оказались томатами

«Ъ» стала известна новая схема закупки запрещенных в России турецких овощей. Оптовые покупатели могут приобрести, например, томаты за 20−100 руб. за килограмм на интернет-площадке «Агробазар.ру», сервер которой находится в немецком Нюрнберге. На московские прилавки турецкие помидоры попадают под видом марокканских. По оценкам экспертов, на Турцию может приходиться до 50% всего серого импорта томатов в Россию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О существовании интернет-площадки «Агробазар.ру», на которой свободно продаются запрещенные к ввозу в Россию турецкие огурцы и томаты, «Ъ» рассказал зампред правительства Подмосковья Денис Буцаев, курирующий сельское хозяйство. «Агробазар.ру» — доска объявлений для фермеров или торговых компаний. На сайте подчеркивается: ресурс не занимается продажей и покупкой продукции. Сайт зарегистрирован в феврале 2009 года, владелец домена — неизвестное частное лицо, следует из данных регистратора доменных имен «Рег.ру».

«Агробазар.ру» принадлежит и администрируется неким ООО «Техторг», говорится на сайте. Сервер расположен в Нюрнберге. Бенефициарами ресурса могут быть воронежский предприниматель Михаил Мануковский и партнеры. В марте господин Мануковский рассказывал местному журналу De Facto об инвестициях в «Агробазар». «В сезон сайт посещают 12 тыс. человек в день. Этот проект приносит нам прибыль», — говорил он. Связаться с Михаилом Мануковским не удалось, в «Агробазаре» не ответили на запрос «Ъ».

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Вчера на сайте были доступны несколько страниц с объявлениями о продаже турецких томатов, огурцов и других овощей и фруктов. Стоимость томатов составляла 20−100 руб. за килограмм. Это цена на складе в Турции, рассказал один из продавцов корреспонденту «Ъ», позвонившему под видом покупателя. В России отпускная цена томатов от производителя — от 80 руб. за килограмм (данные Национального плодоовощного союза).

Минимальный объем заказа у данного продавца — одна машина объемом загрузки 20 тонн, максимальный заказ неограничен, говорит он. Груз отправляется через Белоруссию и Казахстан. Стоимость доставки с прохождением таможни — $17 тыс. за партию товара, оплата — по расчетному счету в России или в Турции. Доставка возможна в любой регион, в том числе в Москву и область, поставляться турецкие томаты будут по сертификатам Марокко, говорит продавец. Стоимость комиссии «Агробазар.ру» от продажи на сайте не указана.

По словам господина Буцаева, о существовании «Агробазар.ру» подмосковным властям стало известно от местных предпринимателей. О подобном способе закупки санкционных продуктов, говорит господин Буцаев, уже известно Минсельхозу, где не ответили на запрос «Ъ». Основная проблема — не в наличии подобных объявлений, а в существовании незаконного импорта, продолжает Денис Буцаев.

В ситуации, когда сайт находится не в России, бороться с ним, как правило, бесполезно, единственный вариант — блокировка доступа на территории страны, отмечает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

«Точная схема поставок нам неизвестна, но мы знаем, что грузы идут через страны Таможенного союза», — продолжает Денис Буцаев. По данным исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, для импорта в России регистрируется фирма-однодневка, которая продает груз другой компании, а затем ликвидируется. В итоге невозможно отследить, откуда получила товар компания, которая его реализует, добавляет господин Глушков. По его подсчетам, сейчас на Турцию приходится до 50% всего серого импорта томатов в Россию.

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Россия ввела запрет на ввоз большей части овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года — после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 на сирийско-турецкой границе. Тогда под эмбарго подпали, в частности, томаты, лук, капуста, огурцы, цитрусовые. После нормализации отношений двух стран в октябре 2016 года были сняты ограничения на поставки цитрусовых. 10 марта 2017 года, в день визита в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, был снят запрет на поставки из республики соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики.

Вопрос с томатами и огурцами так и не решился. Спустя неделю стало известно: с 15 марта Турция исключила Россию из числа стран, имеющих право на беспошлинный импорт продовольствия. Так, на пшеницу теперь действует заградительная пошлина 130%, что может негативно сказаться на показателях российского зернового экспорта в этом году. В объединениях экспортеров республики действия Анкары объясняли продолжающимися ограничениями на импорт в Россию тех же томатов. На прилавках России до запрета 60% импортных помидоров было из Турции. На следующей неделе вопросы взаимной торговли России и Турции планируют обсудить вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и его турецкий коллега Мехмет Шимшек.

Как следует из материалов правительства Подмосковья к форуму «Овощкульт», в 2016 году поставки томатов из Марокко выросли более чем в два раза — с 67 тыс. до 125 тыс. тонн, из Азербайджана — с 65 тыс. до 98 тыс. тонн. Турция в 2015 году, для сравнения, поставляла в страну 338 тыс. тонн томатов.

Анатолий Костырев

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