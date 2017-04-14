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04:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Дмитрий Медведев: Проект свинокомплекса в Хабаровском крае может получить господдержку

Предприятие внесут в перечень инвестпроектов, реализуемых при содействии федерального центра.

Источник: РИА "Новости"

Проект компании «Скифагро-ДВ» по созданию свиноводческого комплекса в Хабаровском крае может получить государственную инфраструктурную поддержку. Об этом в ходе обсуждения инвестиционных проектов Дальнего Востока на заседании правительства РФ заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Необходимо внести изменения в перечень инвестиционных проектов, которые реализуются с поддержкой государства. Мы дополняем этот перечень проектов еще одним: речь идет о развитии производства мяса и мясопродуктов в Хабаровском крае», — отметил премьер-министр.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка добавил, что объем частных инвестиций в этот проект составит 1,9 млрд рублей, будет создано 123 новых рабочих места. В соответствии с проектом распоряжения, инвестору предоставляется федеральная субсидия в объеме 124 млн рублей на строительство подъездной автодороги, газопровода и линии электропередачи.

Напомним, в крае планируют построить свиноводческий комплекс, который будет выпускать около 5,3 тысячи тонн свинины и 654 тонн субпродуктов в год. Мощности предприятия разместятся на двух участках — в Вяземском и Хабаровском районах.

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