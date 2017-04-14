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12:01 (мск), источник: Янтарный край

Доходы жителей Калининградской тают вслед за сбережениями

В Калининградской области в январе 2017 года динамика реальных денежных доходов оказалась отрицательной — 90,4% к январю 2016 года и 57,7% к декабрю прошлого года.

В среднем денежные доходы в расчете на душу населения составили 21042 рубля, а расходы — 18313 рублей. Это относительно января прошлого года 94,8 и 99,5% соответственно.

По данным Росстата, в январе 2017 года зафиксирован отлив сбережений граждан во вкладах на 3,8%.

Величина прожиточного минимума в IV квартале 2016 года составила 9948 рублей, для трудоспособного населения — 10680 рублей, для пенсионеров — 8183 рубля, для детей — 9509 рублей.

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