Доходы жителей Калининградской тают вслед за сбережениями

В среднем денежные доходы в расчете на душу населения составили 21042 рубля, а расходы — 18313 рублей. Это относительно января прошлого года 94,8 и 99,5% соответственно.

По данным Росстата, в январе 2017 года зафиксирован отлив сбережений граждан во вкладах на 3,8%.

Величина прожиточного минимума в IV квартале 2016 года составила 9948 рублей, для трудоспособного населения — 10680 рублей, для пенсионеров — 8183 рубля, для детей — 9509 рублей.