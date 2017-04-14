Банк «Енисей» официально признан банкротом

Красноярский банк «Енисей», лишенный лицензии в феврале этого года, официально признан банкротом. Решение вынес региональный Арбитражный суд.

Согласно вердикту инстанции, в отношении банка открывается конкурсное производство. Арбитражного управляющего, который будет следить за ходом банкротства, назначат на одном из ближайших заседаний. Арбитраж намерен вернуться к рассмотрению вопроса 2 мая.

Ранее Центробанк выяснил, что стоимость имущества «Енисея» недостаточна для исполнения обязательств перед кредиторами. Активы банка составляют 1 млрд рублей, тогда как совокупная величина обязательств банка достигает 5,8 млрд рублей. Таким образом, «дыра» в капитале составила 4,8 млрд рублей.

Напомним, 9 февраля ЦБ отозвал лицензию у «Енисея». По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.