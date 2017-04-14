Мэрия судится с рекламщиками из-за установки 26-метрового баннера
Рекламное агентство требует выдать разрешение на установку.
Рекламное агентство требует выдать разрешение на установку.
Представители управления архитектуры Красноярска судятся с рекламным агентством
Согласно материалам дела, опубликованным на сайте краевого арбитражного суда, в июле 2016 года агентство «Реклама+» попросило разрешить установку баннера на фасаде здания в Северном. Однако чиновники выдали отказ, объяснив решение тем, что реклама будет портить внешний облик города.
Сотрудников коммерческой фирмы вердикт мэрии не устроил и они обратились в суд. Краевой арбитраж оставил решение в силе, но истец подал апелляцию.
Суд второй инстанции не согласился с первоначальным решением, назвав доводы чиновников необоснованными. В документах сказано, что баннер «нарушит
Такое решение не устроило представителей мэрии. Чиновники обратились в кассационный суд