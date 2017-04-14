Мэрия судится с рекламщиками из-за установки 26-метрового баннера

Представители управления архитектуры Красноярска судятся с рекламным агентством из-за баннера размером 10,6 метров x 26 метров. Рекламщики собираются установить панно на внешней стороне дома по ул. 9 Мая, 75, однако мэрия отказывается выдавать разрешение.

Согласно материалам дела, опубликованным на сайте краевого арбитражного суда, в июле 2016 года агентство «Реклама+» попросило разрешить установку баннера на фасаде здания в Северном. Однако чиновники выдали отказ, объяснив решение тем, что реклама будет портить внешний облик города.

Сотрудников коммерческой фирмы вердикт мэрии не устроил и они обратились в суд. Краевой арбитраж оставил решение в силе, но истец подал апелляцию.

Суд второй инстанции не согласился с первоначальным решением, назвав доводы чиновников необоснованными. В документах сказано, что баннер «нарушит пропорционально-гармоничное соотношение между элементами градостроительного ансамбля», а также «дезорганизует силуэт застройки», но мэрия не сумела этого доказать. Таким образом, судья постановил разрешить установку панно.