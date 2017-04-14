Аэропорт Иркутска ищет подрядчика на капремонт сооружений и дорог аэродрома

АО «Международный аэропорт Иркутск» объявил разместил тендер на капитальный ремонт сооружений, покрытий и внутренних дорог аэродрома. Начальная цена лота составит 4,92 млн рублей. Заявка опубликована на сайте РТС-тендер. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В документе закупки отмечается, что необходимо выполнение работы по капитальному ремонту сооружений, покрытий: МРД, РД-7, РД-8, РД-9, РД-14, МС53, внутренних дорог аэродрома Иркутска.

«Необходимо выполнить ряд работ: фрезой произвести вырезку выявленных недостатков (дефектов) покрытия, произвести продувку и просушку подготовленных участков, согласно требованиям СНиП и СП. Уложить асфальтобетонную смесь и произвести ее уплотнение. При необходимости использовать холодный асфальт. Образовавшийся в процессе работ мусор нужно вывезти в отведенное место», — говорится в документе.

Участником закупки могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Напомним, АО «Международный аэропорт Иркутск» 1 февраля объявило аукцион на проведение оценки собственного имущества почти за 1,6 млн рублей. Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов по запросу предложений на оказание услуги по оценке имущества аэропорта состоялось 16 февраля. По его итогам победителем признали «НЭО Центр». Цена, предложенная компанией, составила 490 тысяч рублей. Однако договор с победителем тендера не был заключен в связи с жалобой в УФАС.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области признала обоснованной жалобу на АО «Международный Аэропорт Иркутск» в связи с установлением завышенных требований, ограничивающих число участников закупки на оценку имущества. Администрации воздушной гавани выдано предписание об аннулировании итогов тендера.