В районе станции «Енисей» появится новый жилой комплекс

В районе станции «Енисей» на правобережье Красноярска появится новый жилой комплекс средней этажности. Участок под строительство сдадут в аренду. Соответствующее распоряжение за подписью и.о. главы департамента муниципального имущества Юрия Парыгина опубликовано на сайте мэрии.

Площадь земельного участка — 2643 кв. метров. Кадастровая стоимость территории составляет примерно 8,4 млн рублей. Земля требует особых условий использования, поскольку частично расположена в зоне инженерных сетей. Стоимость аренды — 2,4 млн рублей в год.

Участок под строительство находится рядом с домом № 35 по ул. 60 лет Октября. В том же районе расположена остановка «Мебельная фабрика». Сейчас территория засажена растительностью.

Напомним, строительство нового комплекса также планируется на заброшенной территории предприятия «Красфарма». На территории цехов планируется построить полноценный микрорайон с детсадами, школами и спортивными площадками.