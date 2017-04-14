Бензиновый скандал расползается из Хабаровска по дальневосточным регионам

Хабаровск, 14 апреля, AmurMedia.

Волна возмущений хабаровских автомобилистов о том, что некачественный бензин от одной из крупнейших топливных компаний стал причиной массовой поломки автомобилей, докатилась до Владивостока. В социальных сетях автолюбители активно обсуждают качество бензина на местных АЗС, советуют друг другу, где лучше не стоит заправляться. Все это похоже на очень успешную «черную» пиар-кампанию от конкурентов, но пресс-служба самой топливной компании до сих пор не дала внятного опровержения. Кроме того, в автосервисах столицы Приморья отмечают рост обращений автовладельцев по поводу замены топливных инжекторов из-за некачественного топлива, причем, заправлялись водители, по их словам, на заправках одной и той же топливной компании. Возросший за последний месяц спрос на топливные инжекторы отмечает даже официальный дилер Toyota и Lexus «Саммит Моторс», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Появившаеся в социальных сетях и некоторых СМИ информация о том, что якобы на АЗС Владивостока машины заправляют некачественным бензином, взбудоражила автовладельцев. Многие уверенно рассказывают, что последние визиты на заправку влекли за собой поломку топливных инжекторов и последующее обращение в автосервисы. Такие обращения поступали и в редакцию ИА PrimaMedia. Автолюбители утверждают, что их машины «встают» и не заводятся после того, как они заправились топливом на АЗС крупной топливной компании.

В автосервисах Владивостока отмечают возросший поток клиентов, которые приехали восстанавливать топливную систему. В автомастерской «Белизар» рассказали, что на этой неделе к ним на ремонт приехали уже три человека. По словам работника организации, это большое количество обращений для такого рода поломки.

В автосервисе «Твинкам» тоже фиксируют рост обращений от автолюбителей, неисправность на машинах все такая же — топливные инжекторы.

— За последнюю неделю к нам обратилось пять водителей именно с такой проблемой. Это очень много, водители говорят, что заправлялись на Роснефти, — сказал работник «Твинкама».

Директор по продажам и маркетингу группы компаний «Саммит Моторос» Сергей Моисеев отметил, что за последний месяц количество заказов на топливные инжекторы от автовладельцев, в том числе от автомастерских, возросло, люди звонят ежедневно.

Источник ИА PrimaMedia в самой топливной компании сообщил, что в ООО «РН-Востокнефтепродукт» о проблеме знают и пытаются найти механизмы решения. Однако, по его словам, в данный момент вокруг компании создается негативный информационный шум. Хотя для этого пока нет действительно серьезных оснований.

— Надо же доказать, что именно от топлива случились поломки машин. Компания работает с клиентами открыто, разбирает каждый случай в индивидуальном порядке. Что касается информации по поводу якобы китайской партии присадок, расфасованных в русских баночках, то это звучит не совсем корректно. К тому же такой подход невыгоден для компании с точки зрения реализации продукта, — рассказал источник.

Отметим, что вокруг различных заправок в Приморье достаточно часто «раздуваются» подобные истории. В том числе порой подкрепляемые фотографиями и видеороликами, на которых автолюбители, например, показывают отстоенное топливо с АЗС с осадком в виде воды, или даже поломки автомобиля, называя их последствиями неудачной заправки. Периодически «всплывают» истории о якобы неудачной партии присадок, о плохо помытых танках на АЗС, о протекающих после сильных ливней резервуарах для хранения топлива и так далее. Представители топливных компаний в беседе с корр. ИА PrimaMedia отмечают, что практически в 100% случаев это происки конкурентов, что подтверждают впоследствии внутренние проверки. В подтверждение приводят и тезис о том, что автомобилисты до сих пор предпочитают обсуждать «плохих заправщиков» в соцсетях, вместо того чтобы сделать контрольную закупку и честную экспертизу, подать в суд и получить компенсацию. Ведь о подобных прецедентах в Интернете информации мало, хотя замалчивать подобные тяжбы, если они заканчивались в пользу автомобилистов, смысла нет.

Впрочем, сами автомобилисты сетуют на то, что проблемы с автомобилями обычно возникают не сразу после заправки, а позже. И доказать, что стало причиной, непросто.

Раздуваемый скандал вокруг Роснефти тоже вполне может оказаться из серии «заказных». В крае функционирует более 300 АЗС таких компаний, как АО «ННК-Приморнефтепродукт» (реализует нефтепродукты производства Хабаровского НПЗ), «РН-Востокнефтепродукт» (дочка Роснефти, завод в Комсомольске-на-Амуре) и множество мелких розничных компаний. Как правило, от информационных атак страдают именно крупные компании. Впрочем, большинство приморских компаний-заправщиков закупает топливо именно у Комсомольского НПЗ, а ведь в сообщениях о «крупной партии топлива с китайскими присадками» идет именно о нем.

И все же молчание пресс-службы ООО «РН-Востокнефтепродукт» в данной ситуации выглядит подозрительным. Корр. ИА PrimaMedia не ответили ни по одному телефону, номера которых указаны на официальном сайте компании.

Справка: В ДВФО и Забайкальском крае ПАО «НК «Роснефть» представлена предприятием нефтепродуктообеспечения ООО «РН-Востокнефтепродукт». Общество образовано и работает с 2001 г. В состав Общества входят шесть филиалов в Хабаровском крае, Амурской и Сахалинской области, ЕАО, Приморском и Забайкальском крае. Аппарат управления находится в Хабаровске и осуществляет общее взаимодействие между филиалами по вопросам реализации моторных топлив в розницу через собственную сеть АЗК и мелкооптовым потребителям с нефтебаз.

В Приморском крае под логотипом компании работает 28 заправок, во Владивостоке их семь.