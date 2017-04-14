Безналичный расчет появился в пригородных электричках

Также безналичный расчет стал доступен в пригородных поездах. Для этого необходимым оборудованием экипированы более половины бригад контролеров-кассиров. К летней пассажирской кампании такие устройства появятся у каждой бригады.
В соответствии с правилами проезда на пригородном железнодорожном транспорте проезд, в том числе по банковским картам, в электропоездах оплачивается без взимания сбора только на станциях и остановочных пунктах, где отсутствует либо в соответствии с установленным режимом не работает билетная касса.
К оплате принимаются карты Visa, MasterCard, Maestro, МИР, JСB и Union Рау, в том числе с функцией бесконтактной оплаты.
В «летних» кассах, которые в настоящее время находятся в зоне слабого покрытия мобильной связью, безналичный расчет будет внедрен к летней пассажирской кампании 2018 года.
Возможность безналичной оплаты проезда 1 февраля 2016 года появилась во всех 52 терминалах самообслуживания, установленных на 33 новосибирских станциях.
Использование банковских карт становится популярным способом оплаты проезда пригородными поездами. Так, если за 11 месяцев 2016 года через терминалы самообслуживания таким образом оформлено более 155 тыс. билетов, то в I квартале 2017 года — более 58 тыс. билетов.
Напомним, что этой весной безналичный расчет появился и в муниципальных автобусах Бердска.