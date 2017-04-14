Безналичный расчет появился в пригородных электричках

Также безналичный расчет стал доступен в пригородных поездах. Для этого необходимым оборудованием экипированы более половины бригад контролеров-кассиров. К летней пассажирской кампании такие устройства появятся у каждой бригады.

В соответствии с правилами проезда на пригородном железнодорожном транспорте проезд, в том числе по банковским картам, в электропоездах оплачивается без взимания сбора только на станциях и остановочных пунктах, где отсутствует либо в соответствии с установленным режимом не работает билетная касса.

К оплате принимаются карты Visa, MasterCard, Maestro, МИР, JСB и Union Рау, в том числе с функцией бесконтактной оплаты.

В «летних» кассах, которые в настоящее время находятся в зоне слабого покрытия мобильной связью, безналичный расчет будет внедрен к летней пассажирской кампании 2018 года.

Возможность безналичной оплаты проезда 1 февраля 2016 года появилась во всех 52 терминалах самообслуживания, установленных на 33 новосибирских станциях.

Использование бан­ковских карт становится популярным способом оплаты проезда пригородными поездами. Так, если за 11 месяцев 2016 года через терминалы самообслуживания таким образом оформлено более 155 тыс. билетов, то в I квартале 2017 года — более 58 тыс. билетов.

Напомним, что этой весной безналичный расчет появился и в муниципальных автобусах Бердска.