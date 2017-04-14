Южноуральское предприятие загрязняло природу нефтепродуктами

Природоохранная прокуратура провела проверку на ЗАО «Уралбройлер».

В районе производственной площадки в поселке Ишалина Аргаяшского района обнаружили нарушения, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Земля, предназначенная для сельскохозяйственных работ, была загрязнена нефтепродуктами — уровень их содержания в почве превышал фоновые показатели в 11 раз.

«На основании постановлений прокурора ЗАО “Уралбройлер” привлечено к ответственности по части 2 статьи 8.6 “Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства”, части 2 статьи 8.7 “Невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду” КоАП РФ. Сумма штрафа составила 440 тыс. рублей», — отметили в региональной прокуратуре.

Кроме того, суд также решил взыскать с компании более 29,8 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного природе. Фирма также обязана будет выполнить рекультивацию земель и провести природоохранные мероприятия.