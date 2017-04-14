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08:43 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нацбанк сохранил курс доллара

Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на пятницу, 14 апреля, на отметке 2855,66 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,746 гривны за 10 рублей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 14 апреля, на уровне 2686,42 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2855,66 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,746 гривны за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».

Ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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