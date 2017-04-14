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08:42 (мск), источник: NewsKo

Количество вакансий в Перми увеличилось на 22%

Аналитики портала HeadHunter проанализировали вакансии в Перми за март 2016 года и выяснили, что конкурс на одно предложение составил в среднем 6,5 соискателей на место.

Наиболее востребованными у пермяков стали продажи (35%), информационные технологии, интернет (14%) и производство (13%).

Самой «дорогой» вакансией прошлого месяца стало предложение для директора филиала в крупной торговой компании с месячным заработком до 170 тыс. руб. При этом, размер средней заработной платы в Перми за март составил 37 тыс. руб.

От 80 тыс. руб. в месяц зарабатывают пермяки в сферах: «Продажи», «IT, телеком», «Высший менеджмент», «Строительство», «Транспорт» и «Маркетинг».

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