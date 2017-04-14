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08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе в этом году отремонтируют парк «Кашкадан»

Деньги выделят из республиканского и федерального бюджетов.

Жители микрорайона Сипайлово, да и все уфимцы, которые любят отдыхать на «Кашкадане» могут ликовать — власти города пообещали благоустроить парк уже в этом году. Причем не только его, но и близлежащие улицы: Максима Рыльского и Набережную реки Уфы. Правда, до последних доберутся не раньше 2018 года.

— Проект запланирован в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», — объяснили в пресс-службе уфимской мэрии.

Деньги на благоустройство выделят из федерального бюджета на условиях софинансирования республики.

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