Туристы смогут ездить из Сочи в Абхазию по «единому билету»

Краснодар 14 апр. — Новая Кубань. Путешествия будут начинаться от адлерского железнодорожного вокзала. Следующим пунктом станет аэропорт Сочи. После этого туристов ждет маршрут через 5 абхазских городов — Гагру, Пицунду, Гудауты, Новый Афон и Сухум. В стоимость «единого билета» включена и поездка в обратном направлении.

Цена билета варьируется в зависимости от того, куда отдыхающие захотят поехать. Самый дешевый — до Гагры (550 рублей), до Пицунды — 700 рублей, до Гудауты — 850 рублей, до Нового Афона — 1 тыс. рублей, до Сухума — 1,2 тыс. рублей. Дети до двух лет путешествуют бесплатно, сообщает «Интерфакс». Акция начнет действовать с 29 апреля этого года.

Напомним, АНО «Единая транспортная дирекция» является также оператором единых билетов в Крым.