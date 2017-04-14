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09:39 (мск), источник: Капитал

Плюс 250 гривен к счету в месяц. Чего ждать от нового закона о рынке электроэнергии

Верховная Рада приняла законопроект о рынке электроэнергии, который предусматривает внедрение новой модели рынка.

Источник: Капитал

Верховная Рада приняла законопроект о рынке электроэнергии, который предусматривает внедрение новой модели рынка.

Голосованию предшествовала оживленная дискуссия в сессионном зале. Большинство нардепов упоминали о поддержке этого закона западными партнерами, называли его очень важным и призывали голосовать.

Однако, против законопроекта высказалась лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, вспомнив об истории с «лесом-кругляком», а затем приравняв закон к формуле «Роттердам +» (согласно которой тарифы для населения существенно выросли).

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По ее словам, ночью законопроект «нашпиговали» коррупционными поправками, которые не успели прочитать ни представители Европейского Союза, ни других международных структур. Она выступала за постатейное чтение и голосования закона.

«Потому что здесь, в поправках, не просто коррупция, здесь бартер, здесь абсолютная избирательность, здесь определение в ручном режиме, кто что будет делать. И никакого отношения европейские институты к этому хламу не имеют! Там только господин Кононенко из БПП сделал столько правок, что в принципе этот закон уже будет служить только коррумпированному окружению президента», — говорила Тимошенко. Кононенко же отметил, что внес одну правку, которая касается допуска на рынок электроэнергии уполномоченных государственных банков вместо одного банка.

После долгой дискуссии о регламенте голосования, парламент проголосовал отдельно за каждую правку, отвергнутую комитетом. Все они не набрали достаточного количества голосов «за». На «энной» правке к спикеру Андрей Парубий начали подходить депутаты с требованием голосовать за закон во втором чтении и в целом. Вопрос о переходе к такому голосования поддержало большинство нардепов в зале, и закон таки был принят 277 голосами парламентариев.

Так какие же изменения вызовет принятый закон и как это повлияет как на потребителей, и на рынок электроэнергии в целом?

Собственно, о самом рынке.

По мнению Андрея Геруса, бывшего члена НКРЭКУ, украинский рынок электроэнергии является неконкурентным и технически изолированным от других. Теоретически на рынок может попадать электроэнергия из России и таким образом увеличивать конкуренцию на рынке, но это практически невозможно из-за политических барьеры. С другой стороны, импорт электроэнергии из Европы невозможен по техническим причинам, из-за десинхронизации.

Кроме того, украинский рынок нельзя назвать конкурентным, поскольку 95% подпадает под контроль двух игроков. Это государство и ДТЭК Рината Ахметова:

1. Энергоатом (государственная собственность) = 50−55% выработки
2. Центрэнерго (государственная собственность) = 8−10% выработки
3. Укргидроэнерго (государственная собственность) = 6−7% выработки
4. ДТЭК = более 25% выработки.

«То есть госкомпании (часто управляются из одного кабинета, где сидит победитель выборов) = 70% выработки. А ДТЭК = 25%. Суммарно два бенефициара контролируют около 95% выработки электроэнергии. Иностранных компаний нет», — объясняет Герус.

По его словам, вновь принятый закон отпускает в свободное плавание производителей электроэнергии.

Стоит добавить, что по утверждению авторов вновь принятого закона, благодаря его реализации будет обеспечена конкуренция на рынке и повышены экономические показатели деятельности участников рынка и энергетической отрасли в целом.

Законопроект также дополняет перечень участников рынка новым — трейдером, которым может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий покупку электрической энергии исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи конечному потребителю.

Как пояснила председатель Всеукраинского агентства инвестиций и устойчивого развития, эксперт группы Реформа энергетического сектора РПР Юлия Усенко, именно благодаря появлению трейдеров планируется увеличивать конкуренцию. Требованиями Третьего энергетического пакета ЕС предусмотрено разделить деятельность поставки и передачи электрической энергии.

«Сейчас облэнерго по сути в одном лице осуществляют как передачу электроэнергии, так и поставку напрямую потребителю. Эти функции не сможет выполнять одно и то же юридическое лицо. Мы ждем прихода новых поставщиков электрической энергии, которые смогут разбавить тех, кто сейчас на рынке», — рассказала эксперт.

Тарифы.

Как отметила Усенко, цены для населения растут и сейчас, а принятие закона не означает, что цены начнут сразу уменьшаться.

«Если это невозможно сейчас, то и при новом рынке, для введения которого должно пройти определенное время, этого также не произойдет. Нужно время, чтобы установились рыночные, то есть справедливые цены для потребителей», — объясняет эксперт РПР.

Она также добавляет, что документом предусмотрен переходный период в течение двух лет, который необходим для обеспечения условий для работы закона. Это, в частности, технические мероприятия — программное обеспечение для запуска рынков, предусмотренных законом (новая модель рынка будет состоять из рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного, балансирующего, розничного, а также рынка вспомогательных услуг — Ред.).

Однако, по мнению Геруса, цена на электроэнергию и конечные тарифы для населения все-таки вырастут — в 2, а, возможно, и в 3 раза.

«Это +150 гривен, +250 гривен к счету в месяц. кто сейчас на рынке», — сказал он.

Однако, по мнению эксперта, либерализация рынка без роста цены просто не могла бы состояться.

«Конечно, наша действующая модель устарела и ее следует реформировать. Но любая реформа должна приводить к положительным практическим результатам. И, по моему мнению, усиление конкурентности рынков является, как минимум, не менее важным, кто сейчас на рынке», — рассказал Герус.

При этом, по его словам, цена за электроэнергию для малого и среднего бизнеса, бюджетных учреждений и организаций также вырастет, возможно, в 1,5−2 раза.

«А вот для ТОП-20 крупных предприятий-потребителей электроэнергии цена, возможно, и не вырастет. А, может, и снизится. Они будут интересны для продавцов, кто сейчас на рынке», — добавил Герус.

По логике, чем выше конкуренция, тем ниже цена и высокое качество. Экс-член НКРЭКУ привел пример:

«В России, где есть с десяток добытчиков угля, его цена на уровне Роттердам-. В Польше также на уровне Роттердам-. В Украине, где более 80% в одних руках, и, по моему мнению, это монополия, отпущенная государством в свободное плавание, цена угля Роттердам+».

Однако, по словам Геруса, последствия закона могут быть как положительные, так и отрицательные.

«Конкурентный рынок можно было строить и до закона (приватизация, корпоратизация, расщепление, открытие рынка). Но этого никто не делал. Кто-то внезапно изменит приоритеты и возьмется за такую непростую задачу после закона? Посмотрим, есть два года», — отметил он.

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Плюс 250 гривен к счету в месяц. Чего ждать от нового закона о рынке электроэнергии
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