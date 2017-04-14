Плюс 250 гривен к счету в месяц. Чего ждать от нового закона о рынке электроэнергии
Верховная Рада приняла законопроект о рынке электроэнергии, который предусматривает внедрение новой модели рынка.
Верховная Рада приняла законопроект о рынке электроэнергии, который предусматривает внедрение новой модели рынка.
Верховная Рада приняла законопроект о рынке электроэнергии, который предусматривает внедрение новой модели рынка.
Голосованию предшествовала оживленная дискуссия в сессионном зале. Большинство нардепов упоминали о поддержке этого закона западными партнерами, называли его очень важным и призывали голосовать.
Однако, против законопроекта высказалась лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, вспомнив об истории с «лесом-кругляком», а затем приравняв закон к формуле «Роттердам +» (согласно которой тарифы для населения существенно выросли).
По ее словам, ночью законопроект «нашпиговали» коррупционными поправками, которые не успели прочитать ни представители Европейского Союза, ни других международных структур. Она выступала за постатейное чтение и голосования закона.
«Потому что здесь, в поправках, не просто коррупция, здесь бартер, здесь абсолютная избирательность, здесь определение в ручном режиме, кто что будет делать. И никакого отношения европейские институты к этому хламу не имеют! Там только господин Кононенко из БПП сделал столько правок, что в принципе этот закон уже будет служить только коррумпированному окружению президента», — говорила Тимошенко. Кононенко же отметил, что внес одну правку, которая касается допуска на рынок электроэнергии уполномоченных государственных банков вместо одного банка.
После долгой дискуссии о регламенте голосования, парламент проголосовал отдельно за каждую правку, отвергнутую комитетом. Все они не набрали достаточного количества голосов «за». На «энной» правке к спикеру Андрей Парубий начали подходить депутаты с требованием голосовать за закон во втором чтении и в целом. Вопрос о переходе к такому голосования поддержало большинство нардепов в зале, и закон таки был принят 277 голосами парламентариев.
Так какие же изменения вызовет принятый закон и как это повлияет как на потребителей, и на рынок электроэнергии в целом?
Собственно, о самом рынке.
По мнению Андрея Геруса, бывшего члена НКРЭКУ, украинский рынок электроэнергии является неконкурентным и технически изолированным от других. Теоретически на рынок может попадать электроэнергия из России и таким образом увеличивать конкуренцию на рынке, но это практически невозможно
Кроме того, украинский рынок нельзя назвать конкурентным, поскольку 95% подпадает под контроль двух игроков. Это государство и ДТЭК Рината Ахметова:
1. Энергоатом (государственная собственность) = 50−55% выработки
2. Центрэнерго (государственная собственность) = 8−10% выработки
3. Укргидроэнерго (государственная собственность) = 6−7% выработки
4. ДТЭК = более 25% выработки.
«То есть госкомпании (часто управляются из одного кабинета, где сидит победитель выборов) = 70% выработки. А ДТЭК = 25%. Суммарно два бенефициара контролируют около 95% выработки электроэнергии. Иностранных компаний нет», — объясняет Герус.
По его словам, вновь принятый закон отпускает в свободное плавание производителей электроэнергии.
Стоит добавить, что по утверждению авторов вновь принятого закона, благодаря его реализации будет обеспечена конкуренция на рынке и повышены экономические показатели деятельности участников рынка и энергетической отрасли в целом.
Законопроект также дополняет перечень участников рынка новым — трейдером, которым может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий покупку электрической энергии исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи конечному потребителю.
Как пояснила председатель Всеукраинского агентства инвестиций и устойчивого развития, эксперт группы Реформа энергетического сектора РПР Юлия Усенко, именно благодаря появлению трейдеров планируется увеличивать конкуренцию. Требованиями Третьего энергетического пакета ЕС предусмотрено разделить деятельность поставки и передачи электрической энергии.
«Сейчас облэнерго по сути в одном лице осуществляют как передачу электроэнергии, так и поставку напрямую потребителю. Эти функции не сможет выполнять одно и то же юридическое лицо. Мы ждем прихода новых поставщиков электрической энергии, которые смогут разбавить тех, кто сейчас на рынке», — рассказала эксперт.
Тарифы.
Как отметила Усенко, цены для населения растут и сейчас, а принятие закона не означает, что цены начнут сразу уменьшаться.
«Если это невозможно сейчас, то и при новом рынке, для введения которого должно пройти определенное время, этого также не произойдет. Нужно время, чтобы установились рыночные, то есть справедливые цены для потребителей», — объясняет эксперт РПР.
Она также добавляет, что документом предусмотрен переходный период в течение двух лет, который необходим для обеспечения условий для работы закона. Это, в частности, технические мероприятия — программное обеспечение для запуска рынков, предусмотренных законом (новая модель рынка будет состоять из рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного, балансирующего, розничного, а также рынка вспомогательных услуг — Ред.).
Однако, по мнению Геруса, цена на электроэнергию и конечные тарифы для населения
«Это +150 гривен, +250 гривен к счету в месяц. кто сейчас на рынке», — сказал он.
Однако, по мнению эксперта, либерализация рынка без роста цены просто не могла бы состояться.
«Конечно, наша действующая модель устарела и ее следует реформировать. Но любая реформа должна приводить к положительным практическим результатам. И, по моему мнению, усиление конкурентности рынков является, как минимум, не менее важным, кто сейчас на рынке», — рассказал Герус.
При этом, по его словам, цена за электроэнергию для малого и среднего бизнеса, бюджетных учреждений и организаций также вырастет, возможно, в 1,5−2 раза.
«А вот для ТОП-20 крупных
По логике, чем выше конкуренция, тем ниже цена и высокое качество.
«В России, где есть с десяток добытчиков угля, его цена на уровне Роттердам-. В Польше также на уровне Роттердам-. В Украине, где более 80% в одних руках, и, по моему мнению, это монополия, отпущенная государством в свободное плавание, цена угля Роттердам+».
Однако, по словам Геруса, последствия закона могут быть как положительные, так и отрицательные.
«Конкурентный рынок можно было строить и до закона (приватизация, корпоратизация, расщепление, открытие рынка). Но этого никто не делал.