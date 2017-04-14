ЗиД обжаловал приговор о взыскании в его пользу похищенных миллионов

3 апреля 2017 года Масалкин был признан пособником при растрате 141,9 млн рублей организованной преступной группой (ОПГ). В отопительный сезон 2011−2012 годов подконтрольное Егору Заворохину ООО «Энергоресурс» под руководством Масалкина предъявило ЗиДу счета за тепловую энергию на 207,7 млн рублей. Фактически завод получил пара, перегретой воды и конденсата на общую сумму 65,8 млн рублей. Из приговора видно, что организатором преступления выступил бывший руководитель МУП «Автомобильная база» Денис Овчинников. Его сын Максим Овчинников, глава ЗиД Заворохин и гендиректор ООО «Энергресурс» Масалкин были исполнителями.



Адвокат Лариса Леушканова, представляющая интересы ЗиД, на прениях сторон 30 марта просила удовлетворить требования о взыскании с Масалкина причиненного имущественного вреда, а вопрос о наказании оставила «на усмотрение суда». Ранее, 28 марта, начальник юридического отдела ЗиД Василий Шепелев просил вернуть уголовное дело в Генпрокуратуру РФ для устранения препятствий, которые исключают «возможность постановления судом приговора или вынесение иного судебного решения» на основе данного обвинительного заключения. Судья Дзержинского районного суда Перми Ирина Бойкова не нашла подобных недостатков — и с учетом мнения адвоката Леушкановой вынесла 3 апреля свой приговор Масалкину: три года условного заключения с испытательным сроком три года и штрафом в 200 тыс. рублей.



Адвокат Леушканова подала апелляционную жалобу 12 апреля, юрист Шепелев — 13 апреля. Теперь уголовное дело Масалкина будет слушать Пермский краевой суд. Значит, вступление в силу обвинительного приговора может состояться не ранее, чем через два-три месяца. Такого затягивания и добивается обвиняемый Заворохин, из уголовного дела которого в отдельное производство было выделено дело Масалкина, — полагает собеседник «Новостей Перми» из правоохранительных органов. Приговор ему — улика против депутата ЗС и исполнительного директора ЗиД Заворохина, расследование уголовного дела которого, как и дела Овчинниковых, продолжает СКР. Заворохин и Овчинниковы отрицают причастность к криминалу. Если их уголовное дело дойдет до суда, Масалкин в соответствии с законом будет выступать на процессе как свидетель.