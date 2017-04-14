Курс валют на 14 апреля 2017
Национальный банк установил на сегодня следующие курсы валют. Евро стал на 3 бана дороже и торгуется по 20 леев 55 банов.
Национальный банк установил на сегодня следующие курсы валют. Евро стал на 3 бана дороже и торгуется по 20 леев 55 банов.
Доллар, напротив, подешевел на четыре бана и составил 19 леев 32 бана.
Румынский лей укрепился на два бана и оценивается в четыре лея 55 банов. Украинская гривна стоит сегодня 71 бан.
Неизменным остается значение российского рубля. Он