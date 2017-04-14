Открытие McDonald’s в Красноярске могут отложить на год

Открытие сети фаст-фуда McDonald's в Красноярске могут перенести на 2018 год. Сейчас руководство компании «ГиД», которая владеет франшизой, ведет переговоры об аренде земельных участков под рестораны.

«Красноярский край спустя два года работы мы добавили к своей географии, и нам только предстоит осваивать его в следующие годы — это 2018, 2019, 2020 годы. Пока я воздержусь от комментариев, когда именно будут открыты рестораны, потому что мы только заходим в этот регион», — заявил агентству «Интерфакс-Сибирь» гендиректор «ГиДа» Игорь Гусев.

Планов о продвижении сети на восток компания пока не строит. По словам Гусева, рестораны McDonald's в Красноярске будут самыми восточными в России. При этом планируется открыть новые точки общепита в Барнауле, Томске, Кемерове и Новосибирске.

Ранее владелец «ГиДа» Александр Говор заявлял, что открытие двух ресторанов McDonald's в Красноярске намечено на 2017 год. Фирма бизнесмена заключила франчайзинговое соглашение с ЗАО «Москва-Макдоналдс». Согласно контракту, в 2017 году на открытие новых точек известной мировой сети в Сибири направлено 800 млн рублей.