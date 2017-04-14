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09:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге убрали незаконный павильон с товарами для животных на Эльмаше

На Эльмаше в Екатеринбурге хозяин павильона разобрал свое незаконно возведенное строение, где продавались товары для домашних животных. Все происходило под контролем судебных приставов.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, директору общества с ограниченной ответственностью было вручено требование об исполнении решения суда — освобождение земельного участка на улице Старых Большевиков. В случае неисполнения объект был бы демонтирован в принудительном порядке за счет средств взыскателя — администрации Екатеринбурга с последующим возложением расходов на должника.

В результате владелец павильона решил не дожидаться крайних мер и за счет собственных средств, путем демонтажа нестационарного объекта, самостоятельно произвел все работы по освобождению земельного участка.

Как сообщало Накануне.RU, недавно все на том же Эльмаше разобрали незаконную закусочную с тандыром.

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