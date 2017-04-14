В Екатеринбурге убрали незаконный павильон с товарами для животных на Эльмаше

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, директору общества с ограниченной ответственностью было вручено требование об исполнении решения суда — освобождение земельного участка на улице Старых Большевиков. В случае неисполнения объект был бы демонтирован в принудительном порядке за счет средств взыскателя — администрации Екатеринбурга с последующим возложением расходов на должника.

В результате владелец павильона решил не дожидаться крайних мер и за счет собственных средств, путем демонтажа нестационарного объекта, самостоятельно произвел все работы по освобождению земельного участка.

Как сообщало Накануне.RU, недавно все на том же Эльмаше разобрали незаконную закусочную с тандыром.