Волгоградцы задолжали банкам более 15 миллиардов рублей

Так, за 3 месяца 2017 года в ведомстве находилось 46,7 тыс. исполнительных производств о взыскании долгов в пользу кредитных организаций. В прошлом году за тот же период их было 47,8 тыс.

Общая сумма, взятая волгоградцами в долг у банков, которую они не смогли вернуть вовремя составила более 15,3 миллиарда рублей. В прошлом году — 21 миллиард рублей.

В первом квартале 2017 года судебные приставы взыскали 164 миллиона рублей, что на 41 миллион больше, чем в 2016 году, из которых всего 24,5 миллиона рублей должники оплатили добровольно.