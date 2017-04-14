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15:22 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцы задолжали банкам более 15 миллиардов рублей

Количество исполнительных производств по неоплаченным кредитам в службе судебных приставов стало меньше, чем в прошлом году, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Волгоградской области.

Так, за 3 месяца 2017 года в ведомстве находилось 46,7 тыс. исполнительных производств о взыскании долгов в пользу кредитных организаций. В прошлом году за тот же период их было 47,8 тыс.

Общая сумма, взятая волгоградцами в долг у банков, которую они не смогли вернуть вовремя составила более 15,3 миллиарда рублей. В прошлом году — 21 миллиард рублей.

В первом квартале 2017 года судебные приставы взыскали 164 миллиона рублей, что на 41 миллион больше, чем в 2016 году, из которых всего 24,5 миллиона рублей должники оплатили добровольно.

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