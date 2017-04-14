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10:11 (мск), источник: Sputnik.by

Минск и Москва урегулировали нефтегазовый спор: что в соглашениях?

Минск заплатил газовый долг Газпрому, сразу после этого были подписаны три протокола, регулирующие отношения в нефтегазовой сфере, правительство РФ их одобрило.

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Россия и Беларусь в четверг подписали документы, регулирующие разногласия между странами в нефтегазовой сфере.

В четверг в Москве находилась белорусская делегация во главе с вице-премьером страны Владимиром Семашко. Задачей белорусских чиновников было формализовать в виде документов договоренности, достигнутые на встрече президентов РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко 3 апреля в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщал Sputnik, согласно этим договоренностям Беларусь с 2018 года начнет получать скидку к цене на российский газ, и к 2025 году страны сблизят цены. Газовые скидки будут действовать для республики в течение трех лет.

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Также была достигнута договоренность, что после погашения Минском газового долга в размере 726 миллионов рублей РФ восстановит поставки нефти в Беларусь до уровня 24 миллионов тонн, из которых 18 миллионов тонн будут поступать на переработку на белорусские НПЗ. Оставшиеся 6 миллионов тонн Беларусь будет реэкспортировать, оставляя в своем бюджете экспортные пошлины. Это поможет компенсировать Минску высокие цены на газ в 2017 году.

РФ и Беларусь также приняли решение о том, что Россия рефинансирует долги республики по ранее выданным российским кредитам за 2017 год и возобновится финансирование по линии ЕФСР.

Газовый долг погашен.

В четверг ПАО «Газпром» сообщил, что Беларусь полностью рассчиталась по своим долгам за поставленный в 2016—2017 годах газ. Минск перечислил в счет уплаты долга 726,2 миллиона долларов.

Сразу же после заявления российского холдинга об уплате долга были подписаны три протокола, регулирующие отношения стран в нефтегазовой сфере. Подписание этих документов было одобрено правительством РФ, об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания Кабинета министров в четверг в Москве.

Как сообщила пресс-служба Кабмина РФ, правительство одобрило подписание трех протоколов:

о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Беларуси о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке; о внесении изменений в соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз»; протокол к соглашению о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Газовые соглашения.

Протокол, который подписали в четверг вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и глава Газпрома Алексей Миллер, будет определять условия цены на российский газ для Беларуси в 2018—2019 годах.

При этом на 2017 год цены будут рассчитываться по условиям действующего контракта. Конкретные параметры изменений в формуле цены неизвестны, «Газпром» раскрыл лишь то, что стоимость газа для Беларуси по-прежнему останется привязанной к ценам на газ в ЯНАО.

Затем вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подтвердил журналистам, что цена на российский газ для Беларуси с 2018 года составит менее 130 долларов за тысячу кубометров и пообещал, что конкретный размер скидки озвучит Газпром. Однако компания не комментирует эту информацию.

Там лишь отметили, что в 2018−2018 годах цены будут формироваться «на основании формулы цены, привязанной к цене газа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО)».

Однако формула цены на газ для Беларуси сейчас уже привязана к цене в ЯНАО. По межправсоглашению о поставках газа в республику от 2011 года, стоимость цены газа для Белоруссии, с учетом привязки к доллару, формируется от российских цен на газ в ЯНАО плюс стоимость транспортировки до границы Беларуси и стоимость хранения газа в российских ПХГ.

РФ и Беларусь обсуждали разные варианты формирования цен на газ, в том числе отказ от привязки к доллару, но окончательное решение пока не принято, пояснил Дворкович.

Кроме того, по его словам, стороны в ближайшие месяцы могут решить вопрос о создании общего рынка газа и электроэнергии. Согласно подписанным документам, стороны должны разработать предложения по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза к 2025 году до 2018 года.

Договоренности по нефти.

Москва и Минск также договорились о поставках российской нефти в Беларусь в период с 2017 по 2024 год в размере 24 миллионов тонн в год трубопроводным транспортом.

При этом РФ может увеличить поставки нефти в республику свыше 24 миллионов тонн начиная с 2021 года, говорится в протоколе о внесении изменений в соглашение между странами по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Как пояснил вице-премьер РФ Дворкович, НПЗ Белоруссии будут перерабатывать не менее 18 миллионов тонн российской нефти из поставляемых 24 миллионов тонн в год. В то же время, реэкспорта российской нефти из Беларуси не будет, уточнил он.

Транснефть уже увеличила график на второй квартал.

Ранее Транснефть заявляла, что готова увеличить поставки нефти в Беларусь сразу же после того, как Минск рассчитается по газовому долгу.

В четверг, после погашения долга перед Газпромом, Транснефть сообщила об увеличении графика поставок нефти в республику в апреле-июне до 6 миллионов тонн.

Ранее Транснефть была готова поставить во втором квартале только 4 миллиона тонн, сейчас же во втором квартале планируется перекачать дополнительно 2 миллиона тонн, сообщил журналистам советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Ранее он сообщал, что «Транснефть» во втором квартале текущего года планирует прокачать в Белоруссию 6 миллионов тонн нефти, в третьем и четвертом кварталах — по 7 миллионов тонн. Таким образом, планировалось, что по итогам года (с учетом прокачки 4 миллионов тонн в первом квартале) общий объем прокачки составит 24 миллиона тонн.

Демин добавил, что заявки от компаний РФ по прокачке нефти на Белоруссию уже поступали в «Транснефть» в течение четверга. «Сейчас идет работа по перераспределению ресурсов ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний — Sputnik) с других направлений на Беларусь», — заключил Демин.

Таким образом, в четверг были урегулированы на уровне документов все вопросы в нефтегазовых отношениях РФ и Беларуси, подписаны соответствующие документы.

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