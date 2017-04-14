Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Не уступит ни сантиметра»: СМИ о реакции РФ на ультиматум США
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10:14 (мск), источник: Вести Приморье

Немецкий сыр Dorblu будут производить в Приморье

Приморская компания «Провиант» выпускает 400 килограммов элитных сортов сыра ежедневно. Вся продукция производится исключительно из натурального молока.

По словам руководителя компании «Провиант» Андрея Пахомова, сейчас компания выпускает 12 сортов сыра — семь мягких и пять полутвердых. В разработке еще три сорта, два из них будут твердыми.

«Наш технолог недавно прошла мастер-класс в Италии, где познакомилась с секретами знаменитых сыроваров. Вкус твердого сыра зависит от срока его выдержки. Мы решили поэкспериментировать, заложили первую из трех партий сыра. Кстати, один из новых сортов будет с голубой плесенью, наподобие немецкого Dorblu», — сказал он.

На данный момент компания каждый день переработает три тонны молока, которое поставляют личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Это позволяет ежедневно производить 400 килограммов сыра.

Отметим, сыр приморского производства, изготовленный по итальянской технологии, был удостоен награды всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в 2016 году.

По словам вице-губернатора Приморского края Дениса Бочкарева, госпрограммой на 2013−2020-е годы предусмотрено почти 1,5 миллиарда рублей на поддержку сельского хозяйства из краевого бюджета.

«Мы направляем денежные средства на поддержку как действующих хозяйств, так и новых. Прежде всего, это молочное животноводство — субсидии на производство молока, на содержание племенных коров, на производство мяса и прочее», — пояснил он.

Напомним, ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, поддержка местных производителей — приоритет региональной политики по продовольственной безопасности.

«С развитием местного производства краевой бюджет получает дополнительные налоги, а жители края — свежую и недорогую продукцию за счет сокращения транспортных расходов. Необходимо увеличивать количество приморской продукции на прилавках. Для этого мы успешно реализуем краевую программу поддержки сельского хозяйства», — заявил глава региона.

Владимир Миклушевский отметил, что благодаря этому за последние пять лет удалось увеличить производство молока на 15%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Излечившуюся от рака королеву красоты затравили за фото в Сети
Телеведущая забыла про прямой эфир (видео)
Излечившуюся от рака королеву красоты затравили за фото в Сети
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
МИД РФ предложил проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
EBU: Россия не сможет принять участие в Евровидении
Россия продолжит сотрудничество с Казахстаном по «Байконуру»
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь