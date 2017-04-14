Немецкий сыр Dorblu будут производить в Приморье

По словам руководителя компании «Провиант» Андрея Пахомова, сейчас компания выпускает 12 сортов сыра — семь мягких и пять полутвердых. В разработке еще три сорта, два из них будут твердыми.

«Наш технолог недавно прошла мастер-класс в Италии, где познакомилась с секретами знаменитых сыроваров. Вкус твердого сыра зависит от срока его выдержки. Мы решили поэкспериментировать, заложили первую из трех партий сыра. Кстати, один из новых сортов будет с голубой плесенью, наподобие немецкого Dorblu», — сказал он.

На данный момент компания каждый день переработает три тонны молока, которое поставляют личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Это позволяет ежедневно производить 400 килограммов сыра.

Отметим, сыр приморского производства, изготовленный по итальянской технологии, был удостоен награды всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в 2016 году.

По словам вице-губернатора Приморского края Дениса Бочкарева, госпрограммой на 2013−2020-е годы предусмотрено почти 1,5 миллиарда рублей на поддержку сельского хозяйства из краевого бюджета.

«Мы направляем денежные средства на поддержку как действующих хозяйств, так и новых. Прежде всего, это молочное животноводство — субсидии на производство молока, на содержание племенных коров, на производство мяса и прочее», — пояснил он.

Напомним, ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, поддержка местных производителей — приоритет региональной политики по продовольственной безопасности.

«С развитием местного производства краевой бюджет получает дополнительные налоги, а жители края — свежую и недорогую продукцию за счет сокращения транспортных расходов. Необходимо увеличивать количество приморской продукции на прилавках. Для этого мы успешно реализуем краевую программу поддержки сельского хозяйства», — заявил глава региона.

Владимир Миклушевский отметил, что благодаря этому за последние пять лет удалось увеличить производство молока на 15%.