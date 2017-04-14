Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Программу «Жилье для российской семьи» признали проваленной
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Обломает все зубы»: СМИ о визите госсекретаря США в Москву
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
09:53 (мск), источник: ИА REGNUM

В Приморье запустят производство консервных банок для рыбы

Инвестиции в проект составляют 48 миллионов рублей.

Новый резидент свободного порта Владивосток намерен инвестировать 48 млн рублей в производство крышек и банок для консервации рыбы. В дальнейшем компания «Восточный берег» планирует выпуск алюминиевой банки для консервов премиум-класса и крышки с ключом, их в настоящее время на Дальнем Востоке не производят, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития.

Компания планирует выпускать 50 млн банок и 100 млн крышек в год. На производстве будет создано 120 рабочих мест.

«Создание такого производства, помимо организации новых рабочих мест, позволит обеспечить производителей рыбной продукции качественной жестетарой отечественного производства, снизит зависимость от поставок продукции по импорту, приведет к удешевлению себестоимости конечной продукции, и повысит ее доступность для потребителей не только Дальнего Востока, но и страны в целом», — отметил директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

В Минвостокразвития напомнили, что в городе Находка Приморского края в рамках действия режима свободного порта Владивосток реализуют инвестиционные проекты 14 резидентов с объемом инвестиций более 25 млрд рублей и планами создать более 1 300 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в ДФО появится более 50 новых предприятий, на которых будут трудоустроены 4 500 человек. Общий объём инвестиций составит 60 млрд рублей. По итогам 2016 года, в рамках действующих на Дальнем Востоке механизмов свободного порта Владивосток, территорий опережающего развития и других мер поддержки инвестиций, было введено в эксплуатацию 26 новых предприятий с общим объемом инвестиций в размере 13 млрд рублей и созданием 1200 новых рабочих мест.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белоруссия бросается обвинениями, западные соседи негодуют
ЦРУ: КНДР близка к применению против США ядерного оружия
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
МИД РФ предложил проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
Россия официально отказалась от участия в Евровидении
«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь