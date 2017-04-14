В Приморье запустят производство консервных банок для рыбы

Новый резидент свободного порта Владивосток намерен инвестировать 48 млн рублей в производство крышек и банок для консервации рыбы. В дальнейшем компания «Восточный берег» планирует выпуск алюминиевой банки для консервов премиум-класса и крышки с ключом, их в настоящее время на Дальнем Востоке не производят, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития.

Компания планирует выпускать 50 млн банок и 100 млн крышек в год. На производстве будет создано 120 рабочих мест.

«Создание такого производства, помимо организации новых рабочих мест, позволит обеспечить производителей рыбной продукции качественной жестетарой отечественного производства, снизит зависимость от поставок продукции по импорту, приведет к удешевлению себестоимости конечной продукции, и повысит ее доступность для потребителей не только Дальнего Востока, но и страны в целом», — отметил директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

В Минвостокразвития напомнили, что в городе Находка Приморского края в рамках действия режима свободного порта Владивосток реализуют инвестиционные проекты 14 резидентов с объемом инвестиций более 25 млрд рублей и планами создать более 1 300 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в ДФО появится более 50 новых предприятий, на которых будут трудоустроены 4 500 человек. Общий объём инвестиций составит 60 млрд рублей. По итогам 2016 года, в рамках действующих на Дальнем Востоке механизмов свободного порта Владивосток, территорий опережающего развития и других мер поддержки инвестиций, было введено в эксплуатацию 26 новых предприятий с общим объемом инвестиций в размере 13 млрд рублей и созданием 1200 новых рабочих мест.