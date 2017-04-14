В июне авто смогут ездить по новой части моста в селе Оленье под Волгоградом

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в настоящее время рабочие приступили к укладке выравнивающего слоя бетона, монтажу переходных плит и деформационных швов. На мосту возводится насыпь земляного полотна на подходе со стороны Волгограда. Специалисты используют современные технологии: например, гидроизоляцию мостового полотна выполнят битумно-полимерной эмульсией, водоотводные лотки сделают из композитных материалов.

Реконструкция путепровода через реку Оленье завершится осенью 2017 года. «В июне планируется перевести движение транспорта на новую построенную часть переправы, старую демонтируют. Длина сооружения превысит 800 метров, ширина проезжей части будет увеличена на шесть метров. На объекте предусмотрены дополнительные полосы безопасности движения, тротуары, освещение», — добавили в ведомстве.