В июне авто смогут ездить по новой части моста в селе Оленье под Волгоградом
Дорожники планируют в июне перевести движение транспорта на новую построенную часть путепровода в селе Оленье в Дубовском районе Волгоградской области.
Дорожники планируют в июне перевести движение транспорта на новую построенную часть путепровода в селе Оленье в Дубовском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Реконструкция путепровода через реку Оленье завершится осенью 2017 года. «В июне планируется перевести движение транспорта на новую построенную часть переправы, старую демонтируют. Длина сооружения превысит 800 метров, ширина проезжей части будет увеличена на шесть метров. На объекте предусмотрены дополнительные полосы безопасности движения, тротуары, освещение», — добавили в ведомстве.