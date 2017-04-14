Красноярск и аэропорт «Емельяново» свяжет железная дорога

Абсолютное большинство голосовавших поддержало проект. К примеру, на вопрос «Готовы ли вы пользоваться услугами электропоездов для поездок по маршруту “Станция Красноярск — аэропорт”?» положительно ответили свыше 13 тысяч человек. Это 70 процентов от общего числа респондентов. Особенно много положительных отзывов на проект поступило от жителей Емельяновского района, для которых электричка должна стать реальной альтернативой автомобильному транспорту.

Как ранее писала «РГ», поручение проработать проект этой ветки в Минтранс РФ поступило еще в марте. На днях стало известно, что итоговые результаты ведомство должно представить на рассмотрение федерального правительства до 28 апреля.

Сейчас изучается возможность запустить ветку до Емельяново к началу Универсиады, которая состоится в Красноярске весной 2019 года. Рассматривается три потенциальных маршрута. Наиболее перспективным, по оценке железнодорожников, является самый длинный — порядка 30 километров. Он позволит охватить наибольшее число населенных пунктов, где проживает почти 16 тысяч человек.

«Именно местные жители, по наши прогнозам, должны сформировать львиную долю всего пассажиропотока. Ожидается, что они обеспечат до 60 процентов загрузки линии. Пользоваться ею готовы и многие сотрудники аэропорта, а также работники расположенных поблизости предприятий. Что касается авиапассажиров, летающих из “Емельяново”, то добираться по рельсам от города до порта и обратно будет не более 4,5 процента. Планируется, что уже в первый год эксплуатации будет перевезено до 700 тысяч пассажиров и в дальнейшем поток продолжит расти», — пояснил заместитель начальника региональной службы развития пассажирских сообщений КрасЖД Александр Шевченко.

Разработчики проекта подчеркивают, что речь идет о грузопассажирской линии. Организация аэроэкспресса до «Емельяново» при нынешних объемах воздушных перевозок в Красноярске экономически нецелесообразна. Напротив, включение грузовой составляющей даст возможность компенсировать затраты на строительство грузопассажирской ветки и обеспечить приемлемый тариф на уровне расчета стоимости пригородного сообщения.

Сейчас предварительно железнодорожный билет в одну сторону оценивается разработчиками в 140 рублей. Эта цифра и взята в качестве базовой. Для сравнения, цена поездки в аэропорт на такси составляет не менее 550 рублей.

Эксперты считают, что минимальный грузопоток новая железнодорожная ветка в состоянии сформировать уже сейчас. Его обеспечат перевозки топлива для нужд «Емельяново», угля для котельных, а также стройматериалов и продукции бетонного завода. Причем готовность перейти с автомобильного на железнодорожный транспорт предварительно выразили уже все потенциальные клиенты. Ну, а со временем рядом с железной дорогой появятся новые производства. Возрастут, соответственно, и объемы перевозок, и экономическая эффективность эксплуатации.

Обеспечить перевозки до Емельяново планируется силами уже имеющегося парка пригородных электропоездов. Всего их сейчас 35. На первом этапе электричка до аэропорта будет ходить с периодичностью раз в час. При этом основные пики придутся на утро и вечер, когда прибывает и отправляется основная часть рейсов, а также начинается и заканчивается рабочий день на предприятиях. Время в пути составит 50 минут.

Есть у будущего маршрута и еще один плюс: в Красноярске можно будет пересесть на электропоезд, курсирующий по краевому центру.

Стоимость проекта в КрасЖД, готовой стать его оператором, пока не озвучивают, «поскольку изыскания не проведены и стадия проектирования не пройдена». Не определены пока и источники финансирования. Ранее сообщалось, что затраты могут составить несколько миллиардов рублей. Участники процесса не исключают возможности инвестиций на условиях государственно-частного партнерства.

Впрочем, краевые власти к идее строительства ветки относятся скептически. Губернатор края полагает, что пассажиропоток на этом направлении, не превышающий сегодня 1,8 миллиона человек в год, слишком мал. По словам Виктора Толоконского, смысл организовывать железнодорожное сообщение возникает при трех миллионах прилетающих и улетающих, так что сначала нужно увеличить количество рейсов. При этом глава региона призвал не привязывать пуск линии к предстоящей зимней Универсиаде.

Справка «РГ».

В «Емельяново», одном из крупнейших аэропортов Центральной и Восточной Сибири, работают 29 авиакомпаний, летающих по 51 направлению, крупный грузовой терминал. По условиям инвестиционного соглашения, уже в этом году должна быть сдана первая очередь нового аэровокзала, рассчитанная на пассажирооборот не менее 2,5 миллиона человек в год. Совокупный объем инвестиций в проект модернизации оценивается в 16 миллиардов рублей. Напомним, победителем аукциона, на котором краевые власти продавали 51 процент акций АО «Эра Групп», управляющего красноярским аэропортом, в июне 2015 года стала подконтрольная «Базэлу» Красноярская ГЭС. За актив она заплатила 4,05 миллиарда рублей. Краевые власти сохранили за собой 49 процентов акций. Впоследствии контрольный пакет был передан близкой «Базэлу» структуре «КрасИнвест», которая сейчас и возводит новый пассажирский терминал.