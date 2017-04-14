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11:09 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае сократилось поголовье коров

Особо крупные потрясения в отрасли произошли на востоке и на западе края. Владельцы хозяйств просто отказываются заниматься сельхозпроизводством.

Источник: Reuters

В Красноярском крае сокращается поголовье крупного рогатого скота. Об этом на заседании комитета по делам села агропромышленной политике Законодательного Собрания края сообщил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Брылев.

Он рассказал депутатам об исполнении госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции. В целом за 2016 год в хозяйства региона произведено 208,4 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (114% к уровню 2015 года), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях — 97,77 тыс. тонн (135,3%). Рост обусловлен увеличением производства мяса свиней.

По состоянию на 1 января 2017 года в крае насчитывалось 425,2 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 168,1 тыс. коров; за год поголовье коров сократилось на 2,5 тыс. На долю сельскохозяйственных организаций приходится половина всего поголовья скота: 216,1 тыс. голов, из них 77,2 тыс. коров. Сокращение поголовья маточного стада происходит за счет сельскохозяйственных организаций — в этой категории хозяйств за год поголовье коров сократилось на 3,95 тыс.

За 2016 год в хозяйствах всех категорий произведено 732,6 тыс. тонн молока (99% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе в сельхозпредприятиях валовое производство молока составило 366,55 тыс. тонн (97,9%). Надой молока на одну корову в год в сельскохозяйственных организациях, кроме микропредприятий, составил 5083 кг, что выше уровня предыдущего года на 31 кг (100,6%).

По словам Брылева, на начало 2017 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств составило 618,7 тыс. голов (104%), в том числе в сельскохозяйственных организациях — 359,9 тыс. (106,8%). Рост поголовья свиней и их продуктивности способствовал увеличению объемов производства свинины: за 2017 год во всех категориях хозяйств произведено на убой 118,26 тыс. тонн свиней в живом весе (125,4%), в сельскохозяйственных организациях — 55,6 тыс. тонн (174,7%).

Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий составило 5645,2 тыс. голов (115,2%), в сельскохозяйственных организациях — 4225,5 тыс. (121,4%). За 2016 год во всех категориях хозяйств произведено на убой 16,5 тыс. тонн птицы в живом весе (100,4% к прошлому году), в сельхозорганизациях — 13,7 тыс. тонн (100,5%); 794,3 млн штук яиц (97,6%), в том числе в сельхозпредприятиях 683,36 млн (97,2%). Снижение производства яиц связывается с перепрофилированием мощностей ОАО «Шушенская птицефабрика», отметил замминистра.

В пояснительной записке, которая была распространена на заседании комитета, отмечается: «Наращивание объемов производства молока сдерживается сокращением поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях. Тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота в Красноярском крае продолжает сохраняться, причина сокращения поголовья имеет системный характер: это низкая окупаемость затрат. Сокращение поголовья коров сказывается на объемах производства молока, при этом рост молочной продуктивности коров не компенсирует потери в валовом производстве молока от сокращения поголовья».

Депутат Александр Бойченко высказал мнение, что на положение дел в животноводстве влияет ситуация с прошлогодним урожаем зерновых: «Наблюдается затоваривание. Цены на пшеницу низкие. А в этом году, как прогнозируют специалисты, урожай в крае может быть на уровне 2016 года. Необходимо регулировать цены». Николай Креминский также заметил, что общаясь с селянами выяснил, «что непонятно, сколько надо краю молока и мяса — конечного продукта».

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Леонид Шорохов ответил: «На сегодня в торговых сетях доля местных производителей молока составляет, по разным подсчетам, от 20 до 30 процентов. Куда расти, понятно. 47 тыс. тонн молока в прошлом году было поставлено из края в соседние регионы. Заниматься животноводством надо».

Сергей Зяблов уточнил у министра, почему все же поголовья скота сокращается. Шорохов пояснил:

«По каждому предприятию мы готовы отчитаться. Особо крупные потрясения в отрасли произошли на востоке и на западе края. Владельцы хозяйств просто отказываются заниматься сельхозпроизводством. Некоторые предприятия набрали огромное количество кредитов, что в дальнейшем сказалось на производстве».

Мнение по этому поводу высказал депутат Валерий Исаев: «Одна из причин, которая негативно сказывается на производстве молока, — это фальсификат. У нас есть один молокозавод, который закупает у крестьян 300 тыс. тонн молока в год, а производит 1 млн. Что это за продукция, думаю, вы понимаете. Как в таких условиях жить добросовестным производителям? Коровы, как и люди, любят комфорт. А как создать комфорт, когда цены на ГСМ растут, тарифы на электричество растут, а цены на молоко остаются прежними. Со временем животноводство в крае помрет».

Николай Креминский добавил: «Властям надо решить вопрос: сельское хозяйство — это бизнес или образ жизни значительной части населения?». «В нашем регионе 78 процентов сельхозхозяйств закредитованы, — продолжил Леонид Шорохов. — А банки просто так денег не дают».

«Надо внимательно изучить структуру господдержки аграрного сектора, чтобы исправить возникшие перекосы. Аграрный комитет Законодательного Собрания намерен взять под особый контроль ситуацию в животноводстве», — резюмировал Сергей Зяблов.

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