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11:05 (мск), источник: Вести Приморье

Более миллиарда рублей направили в Приморье на восстановление дорог

Правительство Российской Федерации согласовало распределение второго денежного транша Приморскому краю. Средства в размере 1,13 миллиарда рублей будут направлены на восстановление автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате наводнения прошлого года.

Источник: Вести Приморье

Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, для полного восстановления дорожной инфраструктуры Приморья после тайфуна было заявлено около трех миллиардов рублей.

«Первые 260 миллионов рублей пришли нам в конце прошлого года, сейчас ждем второй транш — 1,13 миллиарда. Как только средства будут доведены, направим их на оплату работ по восстановлению дорог и мостов, пострадавших в ходе наводнения. В настоящее время ремонт уже ведется силами Примавтодора», — уточнил директор департамента Александр Швора.

Отметим, в период прохождения тайфуна «Лайонрок» в конце сентября — начале августа на территории Приморья были подтоплены 27 районов края, 170 населенных пунктов. ЧС нанесла большой урон транспортной инфраструктуре — после разрушительного удара стихии ремонта требуют почти 550 километров дорог, 124 моста и 192 водопропускных трубы. Из них 32 мостовых сооружения необходимо построить заново.

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