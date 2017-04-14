Более миллиарда рублей направили в Приморье на восстановление дорог

Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, для полного восстановления дорожной инфраструктуры Приморья после тайфуна было заявлено около трех миллиардов рублей.

«Первые 260 миллионов рублей пришли нам в конце прошлого года, сейчас ждем второй транш — 1,13 миллиарда. Как только средства будут доведены, направим их на оплату работ по восстановлению дорог и мостов, пострадавших в ходе наводнения. В настоящее время ремонт уже ведется силами Примавтодора», — уточнил директор департамента Александр Швора.

Отметим, в период прохождения тайфуна «Лайонрок» в конце сентября — начале августа на территории Приморья были подтоплены 27 районов края, 170 населенных пунктов. ЧС нанесла большой урон транспортной инфраструктуре — после разрушительного удара стихии ремонта требуют почти 550 километров дорог, 124 моста и 192 водопропускных трубы. Из них 32 мостовых сооружения необходимо построить заново.