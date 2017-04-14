Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Эксперты объяснили решение Трампа применить мощнейшее оружие
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ боятся за здоровье постпреда Британии после речи Сафронкова
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
11:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Utair запустит из Ростова авиарейсы в Махачкалу и Сочи

Как сообщает сайт «Ростов-транспорт», авиакомпания Utair с 23 мая открывает рейсы из Ростова-на-Дону в Сочи и Махачкалу.

Согласно расписанию, рейсы в Сочи из Ростова будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям, время в полете составит около полутора часов. Рейсы в столицу Дагестана будет проходить по вторникам, четвергам и субботам, время в пути составит около двух часов. Минимальная цена билета по обоим направлением составит 3,5 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг» авиакомпания «Тарон Авиа» запустит из ростовского аэропорт авиарейс в Гюмри. До конца весны рейс доступен еженедельно по средам, а с 31 мая добавится вторая частота — по субботам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американские Tomahawk нацеливают на Пхеньян
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Кремль выразил сожаление по поводу ситуации с Евровидением
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
Путин заявил о продолжении сотрудничества с Астаной в космосе
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь