Utair запустит из Ростова авиарейсы в Махачкалу и Сочи

Согласно расписанию, рейсы в Сочи из Ростова будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям, время в полете составит около полутора часов. Рейсы в столицу Дагестана будет проходить по вторникам, четвергам и субботам, время в пути составит около двух часов. Минимальная цена билета по обоим направлением составит 3,5 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг» авиакомпания «Тарон Авиа» запустит из ростовского аэропорт авиарейс в Гюмри. До конца весны рейс доступен еженедельно по средам, а с 31 мая добавится вторая частота — по субботам.