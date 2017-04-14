Администрация Волгоградской области возьмет коммерческие кредиты на 10,5 млрд рублей
На сайте госзакупок выставлены 13 лотов по предоставлению кредитов для администрации Волгоградской области на общую сумму 10,5 млрд рублей.
На сайте госзакупок выставлены 13 лотов по предоставлению кредитов для администрации Волгоградской области на общую сумму 10,5 млрд рублей.
Средства будут использованы для финансирования дефицита областного бюджета и погашения государственных долговых обязательств Волгоградской области, уточняется в описании лотов. Они разбиты на восемь закупок по 1 млрд рублей каждая и на пять закупок по 500 млн рублей.
Электронный аукцион состоится 5 мая.